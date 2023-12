Festa avvocati, polemica sulle cubiste

Scoppia la polemica sulla festa natalizia di beneficenza organizzata dalla Federazione dell’Ordine degli avvocati di Roma. Sul palco pare fossero presenti delle cubiste. Il procuratore, Ivano Cimatti, ha dato il via alla protesta: "Inopportuno in questo momento caratterizzato dall’esplodere di fenomeni che possiamo definire di patriarcato o maschilismo, quindi mi sono sentito di scriverlo alla Fondazione". Ma il presidente dell’Ordine, Paolo Nesta, ribatte: "Cubiste? Ma scherziamo? C’erano tre ballerine che accompagnavano l’orchestra. È stata una serata per una raccolta di beneficenza che aiuta colleghi in difficoltà e che non ha destato nessuno scalpore tra i presenti. Nessuna lamentela dalla presidente del comitato Pari opportunità né da padri e madri di famiglia presenti all’evento".