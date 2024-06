Evan ucciso di botte a 18 mesi a Rosolini (Siracusa): confermato l’ergastolo a madre e compagno Il bambino è morto il 17 agosto 2020 per “grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione”. L’avvocato della mamma: “Lei imputata per non aver impedito le percosse”