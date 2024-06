Esplosione in fabbrica a Bolzano, morto uno degli operai divorati dalle fiamme

Roma, 23 giugno 2024 – Biocar Diallo, senegalese di 31 anni, è l’ennesimo morto sul lavoro. Lavorava per l’azienda di Bolzano ‘Aluminium Bozen’, dove venerdì notte un’esplosione lo ha colpito in pieno insieme ad altri 4 colleghi. L’uomo divorato dalle fiamme era stato trasportato di urgenza in elicottero al reparto grandi ustionati di Borgo Trento dove è morto ieri sera per la gravità delle ustioni.

Lo stabilimento Aluminium a Bolzano (Ansa)

Permangono molto gravi le condizioni degli altri quattro feriti che hanno riportato ustioni di II e III grado e che si trovano due a Verona, uno a Milano e un altro a Murnau in Germania. La Procura della Repubblica di Bolzano ha aperto un'indagine su quanto accaduto nello stabilimento di Bolzano.

"E' con grande dolore che piangiamo un'altra morte sul lavoro, a seguito dell'esplosione avvenuta

due giorni fa in una fabbrica a Bolzano – ha dichiarato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana –. Porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima e rivolgo il mio pensiero anche ai feriti che sono ricoverati. Auspico che le forze politiche si possano unire, mettendo in campo le iniziative più utili ed efficaci a garantire la massima sicurezza e le più adeguate condizioni a tutela dei lavoratori".

In una nota il cordoglio dell’azienda: "Aluminium Bozen, anche a nome di tutti i dipendenti, ha appreso con grande dolore la terribile notizia della scomparsa del signor Bocar Diallo, uno dei lavoratori coinvolti nell'infortunio. In questo momento di profonda tristezza l'azienda e la proprietà esprimono il proprio cordoglio e la propria partecipazione alle grandissime sofferenze della famiglia e dei colleghi cui rivolgono le proprie sentite condoglianze. Un pensiero viene anche rivolto anche a tutti gli altri lavoratori che sono rimasti feriti nell'incidente, augurandoci che le loro condizioni migliorino e che possano riprendersi e superare questo difficile momento. L'azienda è e sarà al loro fianco così come alle rispettive famiglie”. E poi: “Aluminium Bozen sta cooperando con tutte le autorità competenti per pervenire al più presto all'accertamento delle cause di un incidente le cui tragiche conseguenze hanno sconvolto l'azienda e tutti i suoi collaboratori e dipendenti”.