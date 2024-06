Bolzano, esplosione nello stabilimento Aluminium: sei feriti, quattro in gravi condizioni

Bolzano, 21 giugno 2024 - Un’esplosione, avvenuta dopo la mezzanotte in uno stabilimento di Bolzano, ha provocato sei feriti, di cui uno grave. L'incidente è avvenuto nello stabilimento Aluminium Bozen in via Ebner, nella zona industriale della città.

Un ferito in pericolo di vita è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale del capoluogo altoatesino. Altre tre vittime dell'esplosione sono state trasferite in altri ospedali con centri specializzati nelle ustioni a Murnau in Baviera, Verona e Padova, mentre il sesto non è grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia che sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La fabbrica produce alluminio dal 1936, dal 1976 ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, divenendo leader nel mercato europeo.

Notizia in aggiornamento