EmpoIi, infermiere spiate in doccia. Telecamera nello spogliatoio: 3 verso il processo

Empoli, telecamera negli spogliatoi

Empoli (Firenze), 21 marzo 2023 - Sembra la scena di un B-movie della commedia all’italiana. Ma non è andata in onda dopo la mezzanotte, e non è neppure un film: bensì la realtà in cui sono incappate settanta infermiere dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, spiate nelle docce del loro spogliatoio da una telecamerina nascosta nella fessura di un muro. Telecamera che trasmetteva immagini su uno schermo posto in un locale tecnico del medesimo ospedale davanti al quale, secondo la procura di Firenze, si sarebbero seduti, anche in veste di spettatori, tre tecnici di una ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti del polo sanitario empolese. I tre , un 40enne di Capraia e Limite, un 36enne di San Miniato e un 57enne di Castelfranco di Sotto, sono accusati di interferenze illecite nella vita privata (più l’aggravante di aver commesso il fatto "per motivi abietti") e rischiano fino a quattro an ni di galera. Il pubblico ministero Sandro Cutrignelli ha da poco chiuso le indagini nei loro confronti, notificando l’atto che è l’antipasto della richiesta di rinvio a giudizio. Indagini che hanno visto anche l’uso del Dna per cercare tracce biologiche dei sospetti su una piccola sonda di quelle usate per...