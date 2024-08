Donna uccisa a San Candido (Bolzano), caccia all’assassino. L’allarme della Protezione civile agli abitanti: “Non uscite di casa”

Bolzano, 18 agosto 2024 – Caccia all’assassino di una donna, uccisa la scorsa notte a San Candido, in Alto Adige. Da quanto trapela fino a questo momento, a sparare sarebbe stato un uomo, che attualmente sarebbe barricato nel condominio dove è avvenuto l’omicidio. Sul posto le forze dell’ordine, che non escludono la presenza di un’altra vittima. “Per motivi di ordine pubblico si chiede di non lasciare le case fino ad ordine contrario a San Candido”, ha comunicato la Protezione civile.

Come apprende l’AGI, è atteso l’intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia. Stando alle prime informazioni il delitto è avvenuto in ambito familiare.

Risulta isolata la zona della stazione ferroviaria. Attualmente, infatti, treni e autobus di linea non si fermano nel paesino dell’Alta val Pusteria.