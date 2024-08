Donna trovata morta sul divano di casa a Chieti, si indaga per omicidio

Chieti, 19 agosto 2024 – Si allunga l’ombra dell’omicidio sulla morte di Lorena Paolini, 53 anni, trovata cadavere ieri mattina sul divano della sua abitazione, una villetta trifamiliare nella zona artigianale di Ortona (Chieti). La causa del decesso, inizialmente ricondotta a un infarto, è stata messa in discussione quando il personale sanitario durante le manovre di rianimazione avrebbe notato sul collo dei segni sospetti.

Particolare che ha portato all’intervento dei carabinieri della compagnia di Ortona, intervenuti sul posto insieme al procuratore capo di Chieti, Giuseppe Falasca, e al medico legale dell’Asl Lanciano Vasto Chieti Cristian D'Ovidio. A chiamare i soccorsi è stato il marito della donna, Andrea Cieri, noto imprenditore del settore funebre, di rientro da un funerale. L'uomo avrebbe dichiarato ai militari dell’Arma di aver trovato la donna in fin di vita sul divano, per questo aveva chiesto l'intervento del 118. Gli sforzi per salvarla però si sono rivelati inutili

I carabinieri hanno eseguito i rilievi nell'abitazione fino al tardo pomeriggio di ieri. Nella notte sono stati ascoltati i familiari della vittima, per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della 53enne. Nelle prossime ore è prevista l'autopsia che consentirà di capire se a uccidere Lorena Paolini sia stato un malore o meno.