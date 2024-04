Diocesi del Papa, spostato il vicario

Papa Francesco mette mano a un passaggio di poteri nella sua Diocesi, quella di Roma. Dopo sette anni, il cardinale Angelo De Donatis (nella foto con Bergoglio) non è più vicario generale e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano, spostato da Francesco alla carica di penitenziere maggiore. Monsignor Daniele Libanori non sarà più invece vescovo ausiliare della Capitale. Il papa ha creato una carica ‘ad hoc’, nominandolo Assessore del Santo Padre per la Vita Consacrata.