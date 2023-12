Delitto Cella, chiesto il processo

Svolta dopo 27 anni in uno dei cold case più complessi degli ultimi anni, l’omicidio di Nada Cella, la segretaria 25enne uccisa il 6 maggio 1996 nello studio di un professionista. La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per Annalucia Cecere, che ora ha 55 anni, accusata di avere ucciso la giovane nell’ufficio del commercialista Marco Soracco, oggi 62enne, a Chiavari (Genova). Chiesto il processo anche per quest’ultimo e per l’anziana madre Marisa Bacchioni. Cecere è accusata di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Soracco e la madre devono rispondere di false dichiarazioni e favoreggiamento: per l’accusa avrebbero mentito nel corso degli interrogatori fatti fino a un mese fa. Cecere, avrebbe ucciso Nada "per motivi di rancore e gelosia verso la vittima", per via della posizione da lei occupata all’interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui.

La segreteria fu aggredita con un corpo contundente e lasciata in un bagno di sangue da un aggressore non identificato. Questo anche a causa di inquinamenti sulla scena del crimine e in ragione della minore efficacia degli strumenti di indagine all’epoca disponibili.