Roma, 12 gennaio 2022 - "Finalmente quel bastardo se n'è andato". Al peggio non c'è mai fine. E non bastava la follia no vax di ieri: oggi, Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd, la formazione di estrema destra tedesca, ha esultato per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. In una chat interna del partito avrebbe insultato senza usare giri di parole il giornalista, definendolo "un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare". I messaggi sarebbero stati screenshottati dall'emitte Afd, che riporta la notizia.

Subito sgomento e sdegno da parte di molti, tra cui il leader del partito, Jorg Meuthen, che ha preso le distanze dalle orribili dichiarazioni. "Una tale affermazione su un collega che è appena morto dopo una grave malattia - ha detto - è inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile". Il leader aveva espresso "le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici" sottolineando come Sassoli è stato, al di là della componente politica, un presidente del Parlamento giusto e una persona piacevole per suo approccio umano".