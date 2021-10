Roma, 25 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile con i dati su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive che aggiornerà sull'andamento del Coronavirus in Italia. Ieri dopo giorni di crescita, la curva epidemica è tornata a scendere leggermente, un calo che potrebbe essere riconfermato oggi dato che, nonostante l'introduzione del green pass obbligatorio sul lavoro, permane l'effetto weekend sul numero di tamponi eseguiti. "Sembrerebbe che ci sia qualche movimento nell'aumento dei casi - ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, a 'Radio Cusano Campus' - che al momento non rappresenta nulla di preoccupante, ma va tenuto sotto controllo".

Sulla situazione negli ospedali, Cartabellotta ha spiegato come "negli ultimi 2-3 giorni si sta vedendo qualche piccolissimo movimento sulle terapie intensive, ma si tratta comunque di numeri bassi che non dovrebbero creare problemi di alcun genere. Gli over 50 non vaccinati sicuramente rappresentano una criticità sul fronte dell`aumento delle ospedalizzazioni". È fondamentale procedere con la terza dose: il richiamo aggiuntivo riguarda per il momento over 80, soggetti immunodepressi, personale e ospiti delle Rsa e operatori sanitari, ma secondo il portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, "è uno scenario verosimile" l'estensione a tutta la popolazione.

Non solo vaccini: l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha avviato la revisione in tempo reale dei dati sul farmaco antivirale orale Molnupiravir sviluppato da Merck Sharp & Dohme, in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics per il trattamento del Covid negli adulti. La decisione di avviare la revisione continua "si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici", si legge nella nota dell'Ema. Questi studi suggeriscono che il medicinale "può ridurre la capacità di SARSCoV2 di moltiplicarsi nell'organismo, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti con Covid-19".

Sono 220 i contagi scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Un dato nettamente più basso rispetto al trend degli ultimi giorni, dovuto alla minor attività di tracciamento nel weekend. Non si registra nessun decesso: il totale delle vittime resta fermo a 11.815 da inizio pandemia. I soggetti attualmente positivi sono 9.418. (+139). Risalgono leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 204 (+4) i malati nei reparti non critici e 31 (invariato rispetto a ieri) quelli nelle terapie intensive.

Sono 211 i casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in Toscana dall'analisi di 4.952 tamponi molecolari e 6.294 tamponi antigenici rapidi (tasso di positività a 1,9%). Gli attualmente positivi sono 5.114, -0,5% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 259 (11 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne con un'età media di 90,3 anni.

Oggi in Puglia si registrano 82 nuovi casi di Coronavirus su 14.711 test (incidenza 0,55%) e zero morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 8 in provincia di Bari, 3 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 5 in provincia di Brindisi, 45 in provincia di Foggia, 12 nel Leccese, 2 nel Tarantino. Gli attualmente positivi sono 2.358: tra questi 132 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Boom di ricoveri di pazienti Covid (50, +7) in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore si registrano 43 casi e nessun decesso. In Umbria 14 contagi, sei in Basilicata e cinque in Molise.