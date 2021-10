Roma, 26 ottobre 2021 - Dopo il decisivo aumento di ricoveri registrato ieri c'è attesa per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti e pressione ospedaliera. Molto probabilmente, esaurito l'effetto weekend sui tamponi, i nuovi casi aumenteranno rispetto a ieri. Occhi puntati quindi sì all'andamento settimanale della curva epidemica, ma soprattutto su ricoveri e terapie intensive dopo che i numeri di ieri sui pazienti nei reparti, forse condizionati in parte dalla poche dimissioni solitamente effettuate nel weekend, hanno destato qualche preoccupazione.

Intanto dopo le parole di ieri del portavoce del Cts Silvio Brusaferro arriva un'ulteriore conferma della probabile estensione della terza dose: "Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti - ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Radio Capital - entro l'anno si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale sanitario. Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose". E la dose aggiuntiva probabilmente dovrà essere effettuata anche da coloro che hanno ricevuto il vaccino monodose J&J: "A 6 mesi dalla dose si procederà a una vaccinazione eterologa con i vaccini a mRna, quindi Moderna o Pfizer. Chiaramente aspettiamo anche le indicazioni che verranno date dagli enti regolatori in maniera completa, però è chiaro che sarà necessario un richiamo per chi ha fatto Johnson & Johnson in tempi molto brevi", ha spiegato Sileri. La nuova dose per chi ha ricevuto J&J sarà, su richiesta del ministero della Salute, all'esame della Commissione tecnico consultiva dell'Aifa a partire dal 28 ottobre.

Vaccini meno efficaci, più contagi. Ma la nuova campagna non decolla

Sempre sul fronte vaccini il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evidenziato come sia "d'interesse di tutti rendere i vaccini rapidamente accessibili a livello globale": "La popolazione vaccinata - specialmente nei Paesi economicamente più fragili - è ancora bassa - ha detto Mattarella - e questo accresce il pericolo di nuove varianti del virus e della loro diffusione".

La ripresa del tracciamento nel primo giorno feriale della settimana ha fatto schizzare in alto il numero dei nuovi positivi al Covid in Veneto: sono 475 rispetto ai 220 scoperti ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due vittime: i decessi da inizio pandemia salgono così a 11.817. I soggetti attualmente positivi sono 9.548 (+130). Continuano a crescere i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 216 (+12), mentre rimane sostanzialmente stabile la situazione nelle terapie intensive, 30 (-1).

Oggi in Puglia si registrano 278 nuovi casi su 24.823 test e 3 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 67 in provincia di Bari, 17 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 18 nel Brindisino, 66 nel Foggiano, 37 nel Leccese, 75 in provincia di Taranto. Delle 2.447 persone attualmente positive, 129 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

In Toscana sono 192 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore dall'analisi di 7.329 tamponi molecolari e 32.138 tamponi antigenici rapidi con un tasso di positività pari a 0,5%. Oggi si registrano 4 decessi: 4 donne, con un'età media di 89,5 anni. Gli attualmente positivi sono 5.075, -0,8% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 258 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno).

Nessun decesso in Alto Adige, dove però volano i nuovi casi: sono 115 i positivi scoperti nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile. In Basilicata 18 contagi, zero vittime e terapie intensive vuote.