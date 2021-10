Roma, 27 ottobre 2021 - Lunedì il balzo dei ricoveri, ieri il netto rialzo della curva epidemica. Cresce inevitabilmente l'attenzione per l'evolversi del Coronavirus in Italia e il bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile con i dati su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive nel pomeriggio ci aggiornerà ulteriormente sulla situazione pandemica. "Cosa aspettarci è difficile dirlo - ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute - in base ai dati di oggi (ieri 26 ottobre, ndr) abbiamo iniziato a superare i 4.000 casi e questo non succedeva da tanto", ma "siamo in una situazione migliore rispetto a altri Paesi europei, anche se non ci aspettiamo di arrivare a quella che viene definita immunità di gregge".

Influenza alle porte: sarà pesante. Sintomi e differenze con il Covid

Sommario

E in effetti le cose negli altri Paesi, soprattutto nell'est Europa, vanno peggio: in Russia è stato registrato un nuovo record di morti (1.123 in 24 ore) e un balzo di contagi è stato rilevato in Romania, Bulgaria e Polonia. Anche in Germania e Francia si registra una tendenza in rialzo e continuano ad arrivare dati preoccupanti dalla Gran Bretagna, dove ieri è tornato ai livelli di marzo il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali.

Gimbe: niente effetto scuola. Ma ancora molti non vaccinati

Per contrastare questo aumento in Italia si continua a parlare di terza dose e di una sua possibile estensione. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Canale 5 ha detto: "Dobbiamo aspettare che la scienza ci dica quali saranno le categorie che progressivamente ne avranno bisogno, ma è verosimile che tutti ne avremo prima o poi bisogno, soprattutto se si osservano i primi contagi in chi ha fatto le prime dosi a gennaio. E a proposito di un possibile collegamento tra dose aggiuntiva e green pass Sileri ha aggiunto: "Si deciderà se anche il green pass andrà allungato come durata dopo la terza dose o meno, ma dipenderà dalla circolazione del virus".

Brusaferro: "Terza dose a tutti? Scenario verosimile"

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Sono 539 i nuovi casi di Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore, numeri in salita ma giustificati, a detta del governatore Luca Zaia, dagli oltre 80mila tamponi effettuati (tasso di positività a 0,65%). Si registrano tre vittime con il totale dei morti che sale a 11.820 da inizio emergenza. Gli attuali positivi sono 9.743. Negli ospedali crescono i ricoverati in terapia intensiva (34, +4) mentre scendono quelli in area non critica (205, -11).

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 302 su 27.201 test di cui 8.581 tamponi molecolari e 18.620 test rapidi. Lo ha comunicato sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati odierni. Il tasso dei nuovi positivi è 1,11% (3,9% sulle prime diagnosi).

Sono 265 i contagi accertati in Puglia nelle ultime 24 ore su 21.417 test analizzati. La gran parte dei nuovi casi è stata registrata in provincia di Bari in cui si contano 82 positivi in più rispetto a ieri. Seguono le zone di Taranto con 67 nuovi positivi, Lecce con 46, Foggia con 38, Brindisi con 16 e Bat con 12. Il bollettino odierno segnala inoltre 4 vittime. Gli attualmente positivi sono 2.538 di cui 128 ricoverati in area non critica e 18 in terapia intensiva.

In Alto Adige nessun decesso e 154 nuovi positivi.