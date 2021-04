Roma, 4 aprile 2021 - Attesa anche oggi per il bollettino Covid del giorno di Pasqua 2021 in Italia, con i dati su contagi, vittime, tamponi e incidenza del Coronavirus a livello nazionale e regione per regione. Ieri si è registrato un lieve calo sia dei nuovi casi, sia del tasso di positività. In diminuzione anche le vittime, così come è proseguita la discesa dei ricoveri a fronte di un rialzo delle terapie intensive. In generale, timidi segnali di speranza mentre ormai da giorni l'Italia oscilla sul plateau di questa terza ondata del virus.

L'Italia festeggia Pasqua in zona rossa, cercando di districarsi nella babele di regole, permessi e divieti. Ma, soprattutto, sognando riaperture che al momento sembrano lontane. Esclusa la zona gialla fino al prossimo mese, qualche via libera potrebbe arrivare dopo il 20 aprile, sempre se i contagi lo consentiranno. Intanto, dopo la cabina di regia di venerdì e l'aggiornamento sui criteri, qualche speranza in più si accende per i prossimi colori delle regioni, che scattano dal 13 aprile. Possibile, ma non facile, che qualcuno riesca a rivedere l'arancione prima del previsto. Intanto domani sarà anomalo anche il lunedì dell'Angelo, con i picnic banditi e spazio ai pranzi in casa o nel proprio giardino. Per i ritardatari meglio informarsi: qui la lista supermercati rimasti aperti a Pasqua e Pasquetta. Nel frattempo tiene banco, come sempre di questi tempi, il tema vaccini (qui il confronto). Tra ritardi, carenza di dosi e possibili effetti collaterali.

Le regioni

Contagi in calo in Veneto: i nuovi casi sono 1.185 (ieri 1.563), 24 i decessi (ieri 32). Gli attuali positivi sono 37.467. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri (+29) nei reparti ordinari, che hanno 1.938 pazienti, e una diminuzione (-5) nelle terapie intensive, con 297 posti letto occupati.

Toscana

Aumentano i contagi in Toscana: 1.626 in più rispetto a ieri quando erano stati 1.473 (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'aumento a fronte di un numero minore di test eseguiti: 16.389 tamponi molecolari e 8.001 tamponi antigenici rapidi, di cui il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 8.721 le persone sottoposte a test oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.228, +1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.888 (7 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 12 uomini e 14 donne con un'età media di 80 anni.

Marche

In netto calo i nuovi casi nella Marche: sono 323 nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Nel dettaglio, spiega il bollettino regionale, "sono stati testati 3.680 tamponi: 1.849 nel percorso nuove diagnosi (di cui 484 nello screening con percorso Antigenico) e 1.831 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,5%). Dei 323, 11 sono in provincia di Pesaro Urbino, 87 in quella di Ancona, 63 in quella di Macerata, 30 in quella di Ascoli Piceno, 13 in provincia di Fermo e 19 fuori regione. Su 484 test del Percorso Screening Antigenico "sono stati riscontrati 21 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%".

Calano nuovi casi (e tamponi) in Puglia, dove vengono comunicati oggi 1.628 contagi (ieri 2.142) a fronte di 10.218 test per l'infezione da Covid-19. Altri 15, putroppo, i decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test, 145.113 sono i pazienti guariti e 51.171 sono i casi attualmente positivi.