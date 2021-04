Roma, 3 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus, nel primo giorno di vacanze pasquali, in cui tutta l'Italia è in zona rossa (qui l'autocertificazione in Pdf) per limitare l'espansione dei contagi Covid (qui seconde case: dove si può e non si può andare). Nel pomeriggio si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, e la speranza è un'inversione di tendenza della curva pandemica, visto anche il miglioramento dell'indice Rt nazionale, sceso da 1.8 a 0,98, che indica una riduziona dell'incidenza dei casi.

Riguardo, invece, l'andamento della vaccinazioni nel nostro Paese (qui tutto quello che c'è da sapere: domande e risposte), sul sito della presidenza del Consiglio è stato pubblicato il report settimanale (qui il Pdf) che dà conto, come aveva promesso il premier Draghi, dell'andamento delle somministrazioni. Ma intanto nuove notizie sul fronte AstraZeneca arrivano dalla Gran Bretagna, dove sette persone sono morte per coaguli di sangue dopo aver ricevuto la dose del siero. L'Olanda, invece, dopo un primo stop per gli under 60, ha deciso la sospensione totale fino al 7 aprile.

Covid, il bilancio del 3 aprile

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Emilia Romagna

Calano i ricoveri di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna, con oltre 120 persone in meno nei reparti, ma in regione si contano altre 38 vittime. I nuovi casi giornalieri sono 1.789, su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono 366 (-5 rispetto a ieri), 3.181 quelli negli altri reparti Covid (-117). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 370 nuovi casi più 40 del comprensorio imolese. I casi attivi sono 72.480 (-758 rispetto a ieri), il 95% dei quali in isolamento domiciliare.

Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601, mentre gli attuali positivi sono 37.503. Si registrano 32 decessi, con il totale a 10.714. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, 279 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 286 (-13).

Toscana

Sono 1.473 i positivi in più rispetto a ieri registrati in Toscana e in totale sono 200.118 i casi di positività al Coronavirus in Regione. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 165.981 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.015 tamponi molecolari e 13.333 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 28.709, +0,1% rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.881 (20 in più rispetto a ieri, più 1,1%), 278 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 1,5%). Si registrano anche 22 nuovi decessi.

Marche

In un giorno nelle Marche si sono registrati 579 positivi tra le nuove diagnosi di Covid-19, di cui 187 in provincia di Ancona, 151 a Pesaro Urbino, 99 nel Maceratese, 72 in provincia di Ascoli Piceno, 32 in quella di Fermo e 38 relative a persone da fuori regione. Sono stati testati 5.785 tamponi e il rapporto positivi/testati è al 7%.

Alto Adige

In Alto Adige sono 145 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 9.452 tamponi processati. Due le persone decedute per aver contratto il Coronavirus, per un dato complessivo di 1.135 vittime da inizio pandemia. Dall'inizio dell'epidemia su 205.646 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.829 sono risultate positive. Prosegue il calo dei ricoveri: 69 (-3 rispetto al dato di ieri) sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 21 (-2) quelli che necessitano della terapia intensiva, 61 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 75 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Umbria

Scendono del 44% i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove prosegue il calo degli attualmente positivi e dei ricoverati. Secondo i dati della Regione, i nuovi casi sono 106. I guariti sono 232 e si registra una vittima. Gli attualmente positivi passano da 4.754 a 4.627 (127 in meno), mentre i ricoverati sono in tutto 370 (dieci in meno di ieri), di cui 53 (uno in meno ) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.735 tamponi molecolari e 3.621 test antigenici: il tasso di positività complessivo scende a 1,66 (ieri 2,6) ed è pari 3,87 (ieri 6,1) per i soli molecolari.

Basilicata

Novantanove, dei 1.693 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, in Basilicata sono risultati positivi. Il bollettino, inoltre, riporta che si sono registrati altri due decessi (in totale, sono 436 dall'inizio dell'emergenza) e 62 guarigioni (in totale, hanno raggiunto quota 14.214). I lucani positivi al Covid sono attualmente 4.735, dei quali 4.548 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 187 (ieri erano 190): 12 sono curati in terapia intensiva (quattro a Potenza e otto a Matera).

