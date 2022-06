Bollettino Covid: oggi quasi 40mila nuovi casi in Italia. I dati del 14 giugno

Roma, 14 giugno 2022 - La curva dei contagi riprende a salire in Italia: oggi sono poco meno di 40mila i nuovi contagi, a fronte di 73 decessi, e un tasso di positività che vola al 17,3%. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. E' in lieve calo il numero dei pazienti ricoverati in area medica (-11) e in rianimazione (-10).

Il bollettino di ieri, 13 giugno

Sommario

Domani, 15 giugno, arriverà un ulteriore allentamento delle misure anti-Covid: cadrà l'obbligo di mascherina per cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso. Tuttavia, non saranno eliminate tutte le restrizioni. L'obbligo permane per i mezzi di trasporto pubblico, ospedali e Rsa. Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Per i trasporti si prevede un prolungamento dell'uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi particolarmente affollati quindi è positivo mantenere ancora un po' di prudenza, così come negli ospedali e Rsa - spiega Costa - domani però ci sarà un altro ulteriore passo verso la normalità". Sulla mascherina all'esame di maturità: "L'esame di maturità senza mascherina è un grande segnale per i nostri ragazzi e per tutti, un altro segno del nostro ritorno alla normalità. E' anche un segnale di coerenza. Perché un ragazzo di 18 anni poteva andare a votare senza mascherina e una settimana dopo essere obbligato a metterla per gli esami".

E' di nuovo in netta crescita la curva epidemica in Italia. Sono 39.474 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 10.371 di ieri ma soprattutto i 28.082 di martedì scorso, un aumento su base settimanale di quasi il 30%. I tamponi processati sono 228.559 (ieri 74.636) con il tasso di positività che schizza dal 13,9% al 17,3%. I decessi sono 73 (ieri 41). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.505. Ancora in calo invece i ricoveri, che seguono l'ondata a distanza di almeno due settimane: le terapie intensive sono 10 in meno più (ieri +10) con 24 ingressi giornalieri, e sono in tutto 183. Nei reparti ordinari si contano invece 11 pazienti in meno (ieri +92), per un totale di 4.199.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.204 contagi, seguita da Lazio (+4.939), Campania (+3.833), Veneto (+3.706) e Sicilia (+3.004). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.703.887. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 52.817 (ieri 15.913) per un totale che sale a 16.932.500. Gli attualmente positivi sono 13.046 in meno (ieri -5.286) per un totale che scende a 603.882. Di questi, 599.500 sono in isolamento domiciliare.

Sono 6.204 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 15 i decessi, portando così a 40.691 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 37.794, con un rapporto test-positivi che balza al 16,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20 (-1) mentre aumentano quelli nei reparti ordinari: 474 (+29).

Sono 3.833 i positivi del giorno in Campania, di cui positivi all'antigenico 3.597 e al molecolare 236. Sono stati effettuati complessivamente 18.921 tamponi, di cui 14.686 antigenici e 4.235 molecolari. Due sono le vittime.

Brusco rimbalzo dei contagi Covid in Veneto, 3.706 nelle ultime 24 ore, numero che trascina con sé però anche i casi tracciati probabilmente nel weekend e non conteggiati nel report di lunedì (erano solo 605). Altro dato che segnala un peggioramento è il ritorno degli attuali positivi in regione sopra quota 30.000 (esattamente 30.554). Le vittime dall'inizio dell'epidemia salgono a 14.742, 3 in più rispetto al giorno precedente, e le infezioni totali dall'inizio della crisi sanitaria diventano 1.777.504. Peggiora anche la situazione negli ospedali, limitatamente ai ricoveri in area non critica: sono 442 (+8) i malati Covid nei reparti medici, mentre sono 23 (-2) quelli in terapia intensiva.

Sono 3.004 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia nell'ultima giornata. Si tratta del 20,46% dei 14.678 test processati. È Bari la provincia in cui sono stati registrati il maggior numero di nuovi casi: sono 985. Gli attualmente positivi sono 20.548 di cui 206 ricoverati in area non critica (31 in meno rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 8 che fanno salire a 8.565 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

In crescita i casi di Coronavirus in Toscana che oggi sono 2.181, età media 47 anni, e dove si registrano altri 2 decessi. Era dal 17 maggio che non si registravano oltre 2mila casi giornalieri a livello regionale. In aumento anche i ricoveri che salgono a 229 (10 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi sono stati eseguiti 1.587 tamponi molecolari e 10.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,3% è risultato positivo. Sono invece 3.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,5% è risultato positivo.

Quasi quadruplicati in 24 ore i contagi da Covid in Sardegna. Un balzo che porta i nuovi casi accertati a quota 1.740 (+1.292). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.410 tamponi per un tasso di positività che scende dal 32,6% al 27,1%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1), quelli in area medica 105 (+4). Aumentano i casi di isolamento domiciliare, in tutto 11.659 (+577). Si registrano 3 nuovi decessi.

Sono 1.737 i nuovi contagi in Emilia-Romagna, su 11.332 tamponi nelle ultime 24 ore. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 25 (-4), mentre negli altri reparti Covid sono 681 (+1). I casi attivi, nel bollettino della Regione, salgono a 18.913 (+585), i guariti 1.147 in più. Sono 5 i morti.