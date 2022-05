Omicron 4 e 5: i nuovi sintomi. Rasi: "Pericolo reale"

Roma, 7 maggio 2022 - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha invitato a monitorare con attenzione le sottovarianti di Omicron 4 e 5. E secondo Guido Rasi, ex numero uno dell'ente regolatorio ed ex consigliere del generale Francesco Paolo Figliuolo, ultimo commissario per l'emergenza Covid, "il pericolo è reale".

Omicron 4 e 5, nuovi sintomi

I nuovi sintomi di Omicron 4 e 5, spiega Rasi in un'intervista a La Stampa, "da quello che si è potuto vedere nei Paesi dove sono già diffuse, variano un po' rispetto a quelli della versione Omicron originale: meno colpi di tosse, ma più naso che cola; meno febbre, ma più spossatezza. E poi vertigini, dolore allo stomaco e all'addome, male all'orecchio. Questi sintomi non escludono però il rischio di polmoniti, che resta elevato tra la popolazione non vaccinata", avverte il microbiologo. C'è il rischio che sviluppino forme più gravi di malattia? "Non si può escludere, ma ora come ora non lo sappiamo - risponde - Però un po' di ottimismo mi viene dal fatto che in genere i virus si modificano per garantirsi la migliore convivenza possibile con l'organismo che li ospita, in questo caso il nostro corpo. Quindi abbiamo buone ragioni per sperare che, pur aumentando la contagiosità, diminuisca la patogenicità".

"Rischio terzo autunno problematico"

"Come avremmo dovuto ormai aver appreso dalle altre versioni mutate del virus, se sono più contagiose, nel giro di qualche settimana arrivano - ha detto Rasi -. L'estate potrebbe rallentarne la marcia, ma poi potremmo ritrovarci ad affrontare il terzo autunno problematico dell'era pandemica".

"Resettare il sistema di sorveglianza e sequenziamento del virus"

In termini organizzativi, comunque, per non tornare punto a capo, secondo Rasi "è indispensabile resettare il sistema di sorveglianza e di sequenziamento del virus per monitorare bene l'eventuale diffusione di nuove varianti e sub varianti. Mi sembra invece che, almeno in periferia, ci sia un po' di rilassamento in questa fase". Fase che invece deve trovarci attenti, è il monito a chi pensa che sarà un'estate Covid-free: "Free non credo proprio. Speriamo almeno sia l'ultima con il Covid", ma "il declino dei contagi sarà lento e non arriveremo ai numeri bassi delle ultime due estati. Quindi rilassarsi sì, ma con prudenza - esorta l'esperto - Anche perché sarà bene non farci trovare con un'alta circolazione del virus in autunno, soprattutto se le sottovarianti dovessero aver preso piede".

L'andamento del Covid

Migliorano comunque i parametri dell'andamento del Covid in Italia dove ora prevale la sottovariante di Omicron B.A.2, che però non incide sui ricoveri ospedalieri. Scendono le curve principali, come quella dell'incidenza settimanale: 559 ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana rispetto a 699 ogni 100.000 di quella precedente. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96, "sostanzialmente stabile", secondo quanto riferisce l'Iss, rispetto alla settimana precedente quando era 0,93. Un lento ma costante miglioramento, commenta Anna Teresa Palamara, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, "nonostante un andamento un pò altalenante", e anche a livello europeo l'incidenza è in lento calo. I casi sono in diminuzione in tutte le fasce di età. Ma come precisa anche il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, la circolazione è ancora alta.

Anche il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati Covid scende al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 5 maggio) rispetto al 3,8% rilevato nel monitoraggio di una settimana fa. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 14, 5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 05 maggio) contro il 15,6% del 28 aprile. I dati dei ricoveri non risentono della circolazione di Omicron e della sottovarianti. Tra le sottovarianti Omicron guadagna terreno BA.2, che è "evidentemente nettamente prevalente", ma "in qualche regione cominciano ad osservare la variante BA. 4. Vedremo come andrà nelle prossime settimane", dice Palamara.