Roma, 12 febbraio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo aggiornamento sui contagi Covid in Italia con il bollettino di oggi del ministero della Salute. Dai primi dati regionali diffusi nella mattinata si conferma la tendenza in atto ormai da diversi giorni (qui i dati dell'11 febbraio) di costante calo dei contagi. Ma è di oggi l'avvertimento dell'Ecdc, il Centro europeo per le malattie, a non abbassare la guardia perché "la pandemia non è finita, e Omicron non sarà l'ultima variante". E mentre mascherine e restrizioni vengono ridotte in quasi tutta Europa, l'Ecdc ricorda che "questo Covid-19 potrà rimanere con noi" e varianti di coronavirus potranno continuare a esserci anche in futuro.

Oggi nel Lazio su 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 tamponi, si registrano 7.114 nuovi casi positivi (+392), sono 12 i decessi (-12), 1.941 i ricoverati (-48), 179 le terapie intensive (-5) e

+13.241 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.333. I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri.

Sono 6.017 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato di poco inferiore a quello di ieri ( 6.223). Pesante invece il dato dei decessi, +33. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale a 1.262.839 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia, mentre quello delle vittime si aggiorna a 13.539. Gli attuali positivi scendono a 112.795 (-7.780). Ancora in discesa i dati ospedalieri: sono 1.458 (-84) i ricoverati nei reparti ordinari, mentre sono 135 (-10) quelli nelle terapie intensive.

Sono 4.882 i contagi da coronavirus in Puglia oggi secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.414 tamponi. Le persone attualmente positive sono 98.963. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 752. In terapia intensiva, invece, 65 malati.

In Toscana sono 811.708 i casi di positività al coronavirus, 3.738 in più rispetto a ieri (lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 723.629 (89,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 79.472, -7,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.245 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un'età media di 83,2 anni.

Nell'ultima giornata nelle Marche è proseguito il calo dell'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti: in 24ore registrati 2.409 positivi che porta l'incidenza a 1.185, 95 (ieri 1.190,95). In 24 ore sono stati analizzati 8.139 tamponi (6.279 nel percorso diagnostico, con il 38,4% di positivi, e 1.860 nel percorso guariti). Sono 1.909 i positivi che emergono dai test antigenici.

Il bollettino odierno della regione Umbria indica che i nuovi casi sono scesi a 891 (ieri erano 1.106) mentre ci sono stati altri 6 decessi. I ricoveri sono 200 (ieri 201), con 8 casi in terapia intensiva (ieri erano 7). Tra test e tamponi il conteggio odierno arriva a 2.076.432 per il numero di antigenici fatti dall'inizio della pandemia e a 1.493.080 per i molecolari eseguiti in Umbria.

Nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi 697 nuovi casi. Nella stessa giornata si sono registrate 714 guarigioni e anche 2 decessi per Covid. Nella giornata sono stati processati 4.461 tamponi (molecolari ed antigenici). In totale sono 100 le persone ricoverate: 49 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 51 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore in Molise sono stati registrati 386 casi positivi al Covid (ieri 353) e 2 decessi (ieri 3). Nella provincia autonoma di Bolzano i nuovi contagi sono stati 809 (ieri 1023) e 3 decessi (ieri 4)