Roma, 11 febbraio 2022 - Il bollettino di oggi del ministero della Salute è atteso come di consueto nel pomeriggio con l'aggiornamento sui contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I dati arrivati in mattinata dalle prime Regioni presentano un rallentamento nel calo dei nuovi positivi dopo la significava discesa dei casi vista negli ultimi giorni (qui i dati del 10 febbraio). Le variazioni rispetto a ieri sono contenute e in alcuni territori si sono registrati dei lievi aumenti. Intanto stamattina è stato diffuso il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regina: calano l'indice Rt e l'incidenza in tutta Italia, mentre migliora anche il tasso medio di occupazione delle terapie intensive, sceso al 13,4% a livello nazionale.

Nuova flessione della curva dei contagi Covid in Veneto, sono 6.223 i nuovi positivi in 24 ore. Le vittime sono 26, una in meno di ieri, per un totale di 13.506 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale a 1.256.822 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus. Lo riferisce il bollettino della Regione. Cala il dato degli attuali positivi, 120.575 , 11.557 in meno di ieri. In forte regressione il numero dei malati Covid ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari vi sono oggi 1.542 pazienti (-93), nelle terapie intensive 145 (-3).

In Puglia il bollettino odierno dei contagi Covid riporta 4.952 nuovi casi su 45.270 test (10,9% positività) e 14 decessi. Delle 100.528 persone attualmente positive, 745 sono ricoverate in area non critica e 68 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 670.456 a fronte di 8.235.298 test eseguiti, 562.520 sono le persone guarite e 7.408 le persone decedute.

Nelle 24 ore in Toscana ci sono stati 4.512 nuovi positivi (età media 38 anni) che portano a 807.970 (+0,6%) il totale, mentre si contano anche 26 morti. Le ultime vittime hanno età media di 83,1 anni e portano il totale a 8.587 persone decedute dall'inizio dell'epidemia. I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 713.115 (88,3% dei casi totali): sono stati 10.854 i guariti per tampone negativo nelle 24 ore. Gli attualmente positivi sono oggi 86.268, -6,9% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.266 (-29 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri pari al -2,2%) di cui 91 in terapia intensiva (+1 il saldo pari al +1,1%).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 2.556 casi di Covid-19 (475 i sintomatici), con 6.656 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 38,4% (ieri era al 41% con 2.935 casi); l'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è scesa per il dodicesimo giorno consecutivo, passando da 1289,12 a 1190,95. Sono complessivamente 348 (-13) Nelle terapie intensive ci sono 47 pazienti (-3), tre su 4 dei quali non vaccinati, e il tasso di occupazione dei posti letto e' al 18,5%; sono 68 (come ieri) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 233 (-10) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 29,3%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 6 vittime. Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è ora di 3.497 morti.

Calano nelle ultime 24 ore i nuovi positivi in Umbria da 1.318 di ieri ai 1.106 casi odierni. Sono 6 i decessi, facendo salire il bilancio dall'inizio della pandemia ad oggi a 1.682 morti. I ricoveri scendono a 201 (211 ieri) di cui 7 in terapia intensiva. Test e tamponi Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.435 tamponi e 7.544 test antigenici in tutta la regione. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 170.733 (+1106) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 152748 (+1630) i guariti, 1682 (+6) i decessi.

Sono 682 i positivi emersi in Basilicata nell'ultima giornata, dopo l'esame di 4.390 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate anche 724 guarigioni mentre negli ospedali lucani sono ricoverate 105 persone (quattro

più di ieri), sette delle quali (quattro al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera) sono curate in terapia intensiva. Zero i decessi nelle ultime 24 ore.

In Molise melle ultime 24 ore i casi di nuovi positivi sono 353 (ieri 430) con 3 decessi (ieri 1). Nella provincia autonoma di Bolzano i nuovi infetti sono 1.023 (ieri 990) e i decessi 4 (ieri 2).