Roma, 29 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino Covid di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. I dati su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive saranno diffusi nel pomeriggio e ci aggiorneranno sull'andamento del Coronavirus in Italia. La curva epidemica è in crescita, come certificato dal bollettino di ieri e dal monitoraggio della Fondazione Gimbe di ieri. E i primi dati del report settimanale dell'Istituto superiore di sanità lo confermano: salgono rispetto alla settimana scorsa sia l'indice Rt, ora 0.96, sia l'incidenza ogni 100mila abitanti (46). Non bene anche sul fronte della pressione ospedaliera: aumentano i ricoveri ordinari, mentre restano stabili le terapie intensive.

Intanto per il quarto giorno consecutivo in Russia, dove domani inizierà un lockdown parziale per arginare la pandemia, è stato registrato un nuovo record di vittime giornaliere: nelle ultime 24 ore i morti sono stati 1.163 e i nuovi casi 39.849. Il bilancio totale delle vittime sale così a 236.220, il più alto in Europa. Anche in altri Paesi i contagi sono in risalita, ma l'Oms Europa chiede che le scuole restino aperte con adeguate misure di prevenzione: interrompere le lezioni in presenza deve essere vista come l'ultima spiaggia. "La scienza deve avere la meglio sulla politica, e gli interessi a lungo termine dei bambini devono rimanere una priorità - ha ammonito il direttore regionale Hans Kluge - soprattutto ora che un certo numero di Paesi sta assistendo a un picco di contagi. Abbiamo strumenti più efficienti per affrontare questo picco rispetto alla chiusura delle scuole".

Sono 523 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Veneto. Vi sono anche due decessi, con il totale delle vittime che sale a 10.215. Il bollettino segnala un incremento degli attuali positivi, che oltrepassano quota diecimila (10.215), 270 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Resta stabile la situazione clinica, con 207 ricoveri in area non critica (+4) e 36 (-1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 376 i nuovi contagi, 365 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico, individuati nelle ultime 24 ore. Purtroppo si registrano altri 3 decessi, tre donne con un'età media di 90 anni, che portano a 7.275 il totale delle vittime da inizio emergenza. In aumento i ricoveri: sono 258, 7 in più rispetto a ieri, di cui 27 in terapia intensiva, 1 in più. Gli attualmente positivi sono 5.490, +4% rispetto a ieri, di cui 5.232 persone sono in isolamento a casa.

Oggi in Puglia su 19.608 tamponi sono stati scoperti 233 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 6 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 11 in quella di Brindisi, 62 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 74 in provincia di Taranto. Nelle ultime 24 ore invece non si registrano decessi. Attualmente sono 2.843 le persone positive; 132 sono ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva e le altre sono in isolamento domiciliare.

Nessun decesso e 34 contagi in Basilicata. Una vittima invece in Alto Adige, dove si registrano 136 nuovi casi.