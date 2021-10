Roma, 30 ottobre 2021 - Occhi puntati sul bollettino Covid di oggi, sabato 30 ottobre, in arrivo da Ministero della Salute e Protezione civile. C'è un rinnovato interesse sui dati giornalieri che fotografano la situazione di contagi e pressione ospedaliera, dovuto alla tendenza in aumento di nuovi casi, dei ricoveri, dell'incidenza e dell'indice Rt che è tornato a sfogliare la soglia critica di 1 (il dato di ieri è di 0,96). Seguiremo qui sotto in diretta le comunicazioni sui dati, regione per regione, in attesa delle cifre relative all'intero territorio nazionale.

Incidenza top fra i giovanissimi

L'ultimo report settimanale dell'Iss (Istituto superiore di Sanità) conferma oggi il rialzo generale dell'incidenza di infezione da coronavirus e fornisce anche un ulteriore dato che riguarda le fasce di età. L'incidenza cresce maggiormente sotto i 12 anni, ovvero tra chi non può essere vaccinato. Nel dettaglio, nella popolazione 0-19 anni "nelle ultime tre settimane la distribuzione percentuale settimanale dei casi diagnosticati per fascia d'età risulta stabile. Il 47% dei casi è stato diagnosticato nella fascia d'eta' 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e il 7% è stato diagnosticato, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. In totale, nell'ultima settimana, il 24% dei casi sono stati diagnosticati nella popolazione di età inferiore a 20 anni".

L'incidenza più alta si registra nella provincia di Bolzano - con un valore di 101,7 (contro l'85,6 della settimana prima) - seguita dal Friuli Venezia Giulia a 96,5 (con un valore quasi doppio rispetto alla settimana precedente) e il Veneto a 61,4 (contro il 48,3) le tre regioni e province autonome con il valore maggiore dell'incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti, con un valore nazione di 46. I dati sono riferiti alla settimana della 22-28 ottobre.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.476 tamponi molecolari sono stati rilevati 224 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,09%. Sono inoltre 17.560 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registrano tre decessi (uno a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone); 12 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 63 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 44 ulteriori casi confermati di positività al Covid sulla base di 1887 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6949 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (stesso numero di ieri). I ricoveri ordinari sono tre in meno rispetto a ieri. Nessun decesso.

Alto Adige

In Alto Adige sono 168 i nuovi casi di Covid-19 accertati nella giornata di ieri su 1.133 tamponi molecolari esaminati. Netta crescita a Bolzano, la provincia d'Italia con l'incidenza più alta - con un valore di 101,7 (contro l'85,6 della settimana prima). Una vittima in più rispetto a ieri (1202 quelle totali dall'11 marzo 2020). Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale: 45 si trovano nei normali reparti e 4 in terapia intensiva.

Basilicata

Su 669 tamponi molecolari, 17 sono risultati positivi al Covid. Sono 22 le persone ricoverate negli ospedali ma nessuna di loro è in terapia intensiva: non vi sono stati decessi. Le persone in isolamento domiciliare sono 808.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 201 nuovi casi di Coronavirus su 21.782 test giornalieri (incidenza 0,9%) e 2 decessi. Delle 2.938 persone attualmente positive 129 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Toscana

Altri 287 nuovi positivi (età media 41 anni) e altri 2 morti (età media 77 anni) per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo l'aggiornamento della Regione. Le nuove vittime sono di Pisa e di Siena. Gli attualmente positivi sono oggi 5.569 (+1,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 269 (+11 persone su ieri, pari al +4,3%) di cui 25 in terapia intensiva (-2 persone, pari al -7,4%).

Lazio

Sono o 538 nuovi casi positivi (-45 su ieri), 8 i decessi (+2), 376 i ricoverati (+6), 49 le terapie intensive (+1) e +398 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%.