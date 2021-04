Roma, 21 aprile 2021 - Nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia di Ministero della Salute e Protezione civile nel pomeriggio. Numeri (contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive) sempre più al centro dell'attenzione in vista delle riaperture del 26 aprile. Il nuovo decreto Covid (bozza in Pdf) sarà valido da quel giorno al 31 luglio. Il coprifuoco dovrebbe restare alle 22, malgrado le Regioni volessero spostarlo alle 23. Dal 26 torneranno le zone gialle, in molti rientreranno a scuola e potranno riprendere molte attività all'aperto. Riaprono con gradualità ristoranti e spettacoli. Arriva la 'carta verde' per gli spostamenti tra le Regioni: chi la falsifica rischierà il carcere. "Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo", sostiene il ministro Maria Stella Gelmini.

L'Istat, nel report sulle cause di morte durante la prima ondata della pandemia, segnala che a marzo-aprile del 2020 i decessi in eccesso in Italia sono stati 49mila rispetto alla media durante lo stesso periodo nei 5 anni precedenti. Il 60% è attribuibile al Covid (29.210), il 10% a polmoniti e il 30% ad altre cause. Sul totale dei decessi per Covid l'85% è di over 70, tra i 50-59enni uno su 5. In quei due mesi il Covid è stato la seconda causa di morte, con un numero di decessi di poco inferiore a quello dei tumori e più del doppio di quello delle cardiopatie ischemiche.

Dopo l'ok di Ema e Aifa, distribuite a partire da oggi le 184mila dosi del vaccino Johnson&Johnson, raccomandati per gli over 60, immagazzinate a Pratica di Mare. Il Commissariato straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha aggiunto che "inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer".

Il bollettino del 21 aprile

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le Regioni / Veneto

Torna sopra quota mille nuovi positivi nelle 24 ore (sono 1.094) il Veneto, a fronte di 52mila tamponi (una incidenza del 2%). Superati i 9 milioni di tamponi totali dal 21 febbraio 2020 ad oggi. Si conferma la discesa del totale dei ricoveri, oggi a quota 1.685, 43 in meno rispetto a ieri. Venti i decessi.

Sono 936 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 25.175 test di cui 14.596 tamponi molecolari e 10.579 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,72% (11,5% sulle prime diagnosi). Il dato dei contagi è superiore a ieri quando erano stati censiti 644 nuovi casi, su 23.031 test totali elaborati e un tasso del 2,80%.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati individuati 388 nuovi casi di Covid, il 14,2% rispetto ai 2.723 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in crescita: il giorno precedente era stato del 12%, con 211 nuovi casi su 1.764 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati sono 78 in provincia di Macerata, 73 in provincia di Ancona, 100 in quella di Pesaro-Urbino, 44 nel Fermano, 84 nel Piceno e 9 fuori regione. Questi comprendono 60 soggetti sintomatici.