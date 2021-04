Roma, 20 aprile 2021 - Il vaccino monodose Janssen di J&J? Oggi l'Ema (e conseguentemente l'Aifa) dovrebbe emettere il 'verdetto' sul suo utilizzo, e un eventuale via libera darà subito altro ossigeno alla campagna vaccinale in Italia: la struttura Commissariale per l'Emergenza, infatti, è pronta ad assegnare nelle varie regioni, già da domani, le 184mila dosi che si trovano già a Pratica di Mare. L'idea è di fare come con AstraZeneca: destinare il vaccino J&J agli over 60, visto che gli episodi di trombosi si sono conventrati tra i più giovani.

Ieri sera il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini ha dichiarato: "Auspico che vi possa essere una liberatoria o un semaforo verde per questo vaccino, fermato per la bassissima frequenza, un caso su un milione di vaccinati negli Usa, di una sindrome poco conosciuta e rarissima associata". Oltretutto mentre "negli Usa non hanno il problema di fabbisogno di dosi", in Europa invece "abbiamo bisogno di questo quarto vaccino. L'orientamento di massima precauzione che si potrebbe tenere potrebbe essere quello di indicare il vaccino J&J solo per la popolazione più anziana, considerando che i rarissimi eventi che i sono verificati hanno riguardato tutti persone con meno di 55 anni".

"Johnson & Johnson agli over 60". Come cambia il piano vaccini in Italia

Figliuolo e i targhet regionali

"L'attuale Piano vaccinale anticovid assegna a ciascuna regione/provincia autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell'arco di una settimana. Tali valori vengono confermati ai referenti regionali dieci giorni prima dell'inizio della settimana": è quanto si legge in una nota del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo. "Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri -prosegue il testo - è essenziale per l'avvicinamento progressivo all'obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale, di previsto raggiungimento nell'ultima settimana di aprile, senza che si verifichino soluzioni di continuità nell'attività di somministrazione".

Nella nota è poi riportato che "I valori target sono specifici per ogni Regione, nell'ottica di un aumento progressivo del numero di cittadini cui vengono somministrati i vaccini, e vengono definiti sulla base di una gradualità che consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati, rapportando le capacità di somministrazione alla disponibilità di dosi". Le 184 mila dosi fanno parte dei 4,2 milioni di dosi di vaccino J&J destinate all'Italia.

Covid, il bollettino di oggi 20 aprile

Vaccini e la categoria 'altro'

Inoltre nel report vaccini anti-covid del governo (qui la dashboard in tempo reale) i dati, che prima confluivano nella categoria 'altro', sono stati estrapolati e inseriti nel conteggio delle categorie prioritarie: sono state aggiunte le voci 'soggetti fragili e caregiver' e i vaccinati tra il 'personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio'. Cos, per offrire una maggior trasparenza nel conteggio delle dosi somministrate, la struttura di Figliuolo ha acquisito i dati delle Asl nella categoria altro, che prima comprendeva circa 4,5 mln di persone, ridistribuendoli tra le categorie prioritarie. Dai nuovi dati emerge che sono quindi 5.263.784 gli over 80 vaccinati, 1.740.521 i soggetti fragili e i caregiver, 3.218.776 gli operatori sanitari e sociosanitari, 857.568 i vaccinati tra il personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 622.938 gli ospiti delle strutture residenziali, 1.774.790 nella fascia 70-79 e 341.346 nella fascia 60-69, entrambe considerate categorie non prioritarie, 1.136.699 tra il personale scolastico, 305.924 i vaccinati nel comparto Difesa e Sicurezza, e 296.429 persone nella categoria altro.

Garattini: sui vaccini dobbiamo fare da soli

Alla domanda se per l'impiego dei vari prodotti - da J&J a Sputnik - sia o meno il caso di "aspettare l'Ema" Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, parlando ad 'Agorà' su Rai3 dice: "Se le autorità sanitarie europee non sono in grado di rispondere ai problemi, e mi pare che non siano in grado di farlo, dobbiamo occuparci della nostra popolazione".

"Stiamo attenti a non continuare a fare errori e a non continuare a pensare di dipendere sempre dagli altri", ammonisce lo scienziato. "I vaccini li dobbiamo fare noi" in Italia, ripete Garattini. "Avremmo dovuto cominciare a farli già mesi e mesi fa. Dobbiamo farlo, non possiamo non farlo. Dobbiamo produrre noi i vaccini", incalza. "Siamo il sesto Paese del mondo in termini industriali - ricorda il farmacologo - Abbiamo tutto il necessario per produrre vaccini e dobbiamo anche pensare ai Paesi a basso reddito. Non è beneficenza, non possiamo pensare di lasciare isolati". In Italia "da dicembre a oggi abbiamo avuto 55mila morti" di Covid-19 "e questi 55mila morti pesano sulla nostra coscienza. Perché non tutti, ma una parte certamente, avremmo potuto evitarli se avessimo cominciato a dicembre le vaccinazioni come ha fatto l'Inghilterra".

"Basta con AstraZeneca e J&J". L’Europa punta sui vaccini più innovativi