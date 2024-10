Corruzione per appalti Pnrr e accoglienza migranti: arresti in provincia di Frosinone e Napoli

Roma, 24 ottobre 2024 - Corruzione per ottenere appalti pubblici finanziati col Pnrr e per l'accoglienza dei migranti è l'accusa verso un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere. Imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, assieme a funzionari e dipendenti di un Comune del Frusinate, sono finiti nel mirino dell’operazione "The good lobby", scattata oggi dopo una lunga attività investigativa della polizia di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, diretta dall'ufficio di Roma della Procura Europea.

L'inchiesta, che rappresenta uno dei primi risultati delle attività investigative coordinate dalla Procura europea sul reato di corruzione legato a fondi Pnrr, ha portato ad arresti domiciliari e di misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione.