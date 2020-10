Roma, 21 ottobre 2020 - Non solo Lombardia e Campania. Sono sempre più numerose le ordinanze locali, firmate da presidenti di Regioni e sindaci, per contrastare la diffusione dei contagi di Coronavirus nelle varie aree del Paese. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invitato gli italiani a "restare a casa" il più possibile.

Ecco nel dettaglio i principali provvedimenti che prevedono misure più restrittive in Italia.

Lombardia

Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre fino al 13 novembre. L'ordinanza, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro Speranza, prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per "comprovate esigenze lavorative", situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. Sarà necessaria un'autocertificazione e le sanzioni (da 400 a 3mila euro)sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull'emergenza Coronavirus.

Campania

Stop di "ogni attività" dalle 23 alle 5 del mattino, vietati gli spostamenti "dalla provincia di residenza o domicilio abituale" con decorrenza da venerdì 23 ottobre. Il coprifuoco in Campania prende forma nell'ordinanza numero 82 della Regione firmata da Vincenzo De Luca. Un provvedimento con cui il governatore chiede al ministero della Salute di imporre ulteriori restrizioni. La gestione dell'emergenza Coronavirus passa per nuove misure. E drastiche chiusure. Sulla scuola deciderà l'Unità di crisi che potrà stabilire la riapertura degli istituti "dal 26 ottobre".

Trento

A Trento il sindaco Franco Ianeselli ha vietato, fino al 31 gennaio 2021 compreso, la vendita per asporto (anche attraverso distributori automatici) di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico del territorio comunale. Il provvedimento stabilisce anche il divieto di detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) di bevande di qualsiasi tipo (sia alcoliche che non) e il consumo delle stesse dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. All'interno delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare è ammesso il consumo sul posto fino alle ore 18.

Alto Adige

Ordinanza in vigore da oggi sino a fine novembre in Alto Adige. Oltre alla conferma della cancellazione dei Mercatini di Natale, il provvedimento prevede che la didattica a distanza per gli istituti superiori sia pari al 30% delle ore di lezione, con un focus particolare sull'ultimo triennio dove questa percentuale potrebbe ulteriormente salire. Capitolo sport: sono sospesi anche tutti i campionati dilettantistici che si disputano a livello provinciale. Continueranno regolarmente le gare e i campionati di carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale. Sale da gioco e le sale scommesse potranno rimanere aperte dalle 8 alle 18. Resta salva la tradizione della convivialità del Toerggelen - mosto, castagne e variazione di canederli - nei masi di montagna ma solo se rispettate le norme su distanziamento e concentrazione all'interno dei locali. Verso l'annullamento in blocco anche per le tante feste e sfilate che storicamente caratterizzano il periodo dell'Avvento nelle vallate altoatesine.

Piemonte

Nuove restrizioni anche in Piemonte per arginare l'impennata dei contagi. Chiusi i centri commerciali nel weekend, stretta sulla movida a Torino dalle 21: la sindaca Appendino firma oggi l'ordinanza.

Liguria

Il presidente della Liguria Giovanni Toti, di concerto con il ministero della Sanità, firmerà un'ordinanza che da lunedì imporrà il divieto totale di assembramento ovunque nell'intero territorio per bloccare la crescita del contagio.

Piacenza

Stretta sulle residenze per anziani nell'ordinanza firmata dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. Le misure prevedono visite dei parenti consentite solo in casi di estrema necessità, sospese le attività ricreative quando è prevista la presenza di volontari e personale esterno, stop agli ingressi con casi di positività al virus dentro alla struttura.