Roma, 27 marzo 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati di oggi, in arrivo dalle Regioni, vanno a delineare il quadro quotidiano di contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. La campagna di vaccinazione è "la priorità del Paese" scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo". Intanto l'Italia resta chiusa fino a maggio, senza zone gialle e da lunedì 10 regioni saranno rosse, mentre il Lazio torna arancione da martedì. Puglia in rosso rafforzato, con un'ordinanza regionale. Sempre in queste ore il ministero ha disposto il divieto di immettere in commercio e il ritiro dal mercato delle 'U-Mask Model 2.1', la nuova versione delle mascherine finite mesi fa al centro di un'indagine della Procura di Milano per frode in commercio.

Il bollettino del 27 marzo

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Veneto

Diminuisce oggi la curva dei contagi in Veneto, e migliora la situazione clinica, con una discesa dell'occupazione nelle terapie intensive, assieme a un calo dei casi attualmente positivi. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 1.759. I morti da ieri sono 17. Gli attuali positivi sono 39.231 (-125). Nei reparti non critici i posti letto occupati sono 1.808, +3 rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive vi sono 274 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.467 su 26.833 test di cui 15.668 tamponi molecolari e 11.165 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 5,47% (13,5% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla propria pagina Facebook. Il numero dei positivi è più basso rispetto a ieri (erano 1.527) mentre il numero dei tamponi è aumentato (erano 26.050) quindi il tasso dei positivi è in discesa (era del 5,86%).

Torna sopra i 700 (723; ieri erano stati 674) il numero giornaliero di contagi da Coronavirus nelle Marche e il rapporto positivi/test di nuova diagnosi sale al 22,7%. Nelle ultime 24 ore testati 5.649 tamponi: 3.192 nel percorso nuove diagnosi (di cui 902 nello screening con percorso Antigenico) e 2.457 nel percorso guariti. Scende sul totale di contagi la percentuale di casi in provincia di Ancona (208, 28,7%); seguono le province di Macerata (192), Pesaro Urbino (176), Ascoli Piceno (69) e Fermo (44); 34 contagiati sono di fuori regione. Sono 75 le persone con sintomi. Tra i 902 test antigenici riscontrati 84 casi (da sottoporre a tampone molecolare). "Il rapporto positivi/test al 9%".

Alto Adige

In Alto Adige sono 99 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 11.913 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Le nuove positività sono 54 su 1.071 tamponi molecolari esaminati e 45 su 10.842 test antigenici eseguiti. Scendono in un giorno da 108 a 94 i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri. Le terapie intensive sono 31 (2 in meno rispetto al dato comunicato ieri).