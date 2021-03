Roma, 26 marzo 2021 - Nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi da Coronavirus in Italia. La curva epidemiologica finora ha mostrato un trend in crescita, soprattutto per quanto riguarda la pressione sugli ospedali. Secondo quanto evidenzia il Report settimanale dell'Altems della Cattolica, al 22 marzo dieci regioni (Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche) risultano con la più elevata pressione per tasso di saturazione sia in area non critica sia in terapia intensiva.

Intanto la prossima settimana per qualche Regione si allenteranno le misure restrittive (ad esempio il Lazio passerà in zona arancione), mentre da domani la Puglia le inasprosce passando a una 'zona rossa rafforzata'. Secondo le ultime indicazioni emerse dalla cabina di regia, sembra quasi certo che sparirà - almeno per tutto il mese di aprile - la zona gialla. Indipendentemente dai colori, però, il premier Mario Draghi ha annunciato che la scuola riaprirà i battenti: gli studenti fino alla prima media torneranno quindi in classe anche se in zona rossa.

Resta il nodo della mancanza di dosi di vaccini. Oggi l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera allo stabilimento di Halix in Olanda per la produzione del siero AstraZeneca e a quello di Marburg in Germania per Pfizer-BioNTech. Brutte notizie invece per quanto riguarda l'arrivo del vaccino russo Sputnik V in Italia. "All'Ema non è stata ancora presentata formale domanda su questo, ma l'Agenzia sta facendo review delle varie componentii. Non si prevede che l'Ema si pronunci prima di tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno", ha chiarito sempre Draghi in conferenza stampa. Nel frattempo il Vaticano ha deciso di acquistare 1.200 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech da destinare ad altrettante persone povere ed emarginate.

Il bollettino del 25 marzo

Il bollettino Covid del 26 marzo

Veneto

E' ancora pesante il bilancio dei nuovi casi e decessi in Veneto: i positivi al tampone sono 2.095 più di ieri e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).

Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi). Sono lievemente più alti di ieri sia il dato dei nuovi casi (erano 1.518) sia il dato dei test (erano 24.739), col tasso di positivi in leggera discesa (era del 6,14%).

Marche

Sono 674 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Testati nell'ultima giornata 5.425 tamponi: 2.985 nel percorso nuove diagnosi (di cui 764 nello screening con percorso Antigenico) e 2.440 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,6%). Dei nuovi 674 contagi, 243 sono in provincia di Ancona.

Le altre Regioni

In Basilicata si registrano 151 i nuovi positivi su un totale di 1.371 tamponi molecolari e un decesso. E una vittima si registra anche in Valle d'Aosta, dove i nuovi contagi sono 57.