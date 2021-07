Roma, 8 luglio 2021 - Oggi pomeriggio nuovo appuntamento con il bollettino Covid del Ministero della Salute e della Protezione Civile con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (morti, nuovi contagi, ricoveri, terapie intensive, guariti). Da due giorni si segnala un aumento dei nuovi casi positivi: ieri in particolare i contagi giornalieri sono tornati sopra quota mille (qui tutti i dati del 7 luglio). Anche in Italia l'attenzione è focalizzata sulla variante Delta che prevedibilmente entro poche settimane potrà diventare prevalente anche in Italia.

Come ogni giovedì, questa mattina, sono stati resi pubblici i risultati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che evidenzia la risalita dei contagi. Ma l'impatto sugli ospedali non c'è stato e in calo sono anche i morti (qui il report della Gimbe). L'immunologo Guido Forni rassicura: "Basta paura, i vaccini proteggono. E con virus si convive".

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è soddisfatto per i dati complessivamente in calo ma, dice, "noi saremo soddisfatti solo quando, da tutte le regioni del nostro Paese, ci verrà riferito il numero 'zero'. Quello è il nostro obiettivo e su quello dobbiamo lavorare".

Anche all'estero la variante Delta preoccupa: la Francia invita a non fare vacanze in Spagna e Portogallo. Israele torna a restrizioni limitate. Buona notizia arriva invece dalla Gran Bretagna: dal 19 luglio chi arriva dall'Italia ed è vaccinato con la doppia dose da 14 giorni non dovrà sottostare alla quarantena. Confermato lo stato di emergenza a Tokyo per tutta la durata delle Olimpiadi dal 23 luglio all'8 agosto

In terapia intensiva è finito un imprenditore di Pesaro dopo il vaccino Sputnik.

Il bollettino Covid dell'8 luglio

Qui i dati aggiornati appena pubblici.

La tabella in Pdf

Qui troverete la tabella in Pdf con i dati regione per regione .

Dalle Regioni / Veneto

Numero dei contagi in risalita in Veneto. Dopo diversi giorni di calma relativa il numero dei nuovi positivi al coronavirus torna a risalire sopra quota 100, arrivando a lambire la soglia dei 150 nelle 24 ore (149 per la precisione). Nessun decesso. In risalita dopo molte settimane di flessione continua a costante anche il numero totale degli attualmente positivi, oggi a quota 4.760 contro i 4653 di ieri.

In Toscana sono 244.719 i casi di positività, 94 in piu rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 236.346 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.104 tamponi molecolari e 3.397 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 4.378 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,1% è risultato positivo. Nessun decesso.

Nelle Marche sono stati testati 1927 tamponi: 812 nel percorso nuove diagnosi (di cui 20 screening con percorso antigenico) e 1115 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 5,3%). I nuovi positivi sono 42 (3 nella provincia di Macerata, 10 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 15 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

In Basilicata nella giornata di ieri sono stati processati 500 tamponi molecolar, di cui 15 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 7 guarigioni.