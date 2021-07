Roma, 7 luglio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i dati sui contagi Covid in Italia. Anche se i numeri del Coronavirus di ieri segnavano una risalita, la situazione pandemica nel nostro Paese resta buona. "Non dobbiamo dimenticare le settimane difficili che abbiamo vissuto. Avevamo 30.000 persone in ospedale fino a due mesi e mezzo fa e oggi sono 1.500, il 95% in meno. Avevamo 3.800 persone nelle terapie intensive e oggi siamo sotto i 190, ben oltre il -90%", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Avevamo bollettini di centinaia di decessi e grazie alla vaccinazione dei più fragili oggi i numeri sono nettamente inferiori", ha proseguito sottolineando che "solo una campagna vaccinale capillare e che perdura nel tempo ci permetterà di consolidare questi numeri".

Intanto però l'Oms avverte che i casi nel mondo sono aumentati per la seconda settimana consecutiva, con oltre 2,6 milioni di contagi confermati, il 3% in più rispetto alla settimana precedente, anche se calano i morti (quasi 54mila decessi, pari al 7% in meno, dal 28 giugno al 4 luglio). L'Organizzazione mondiale della sanità prevede poi "che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a Delta entro la fine di agosto" e, per questo, invita i vaccinati a continuare a indossare la mascherina e a osservare il distanziamento perché c'è sempre il rischio di essere infettati e trasmettere il virus.

E a proposito di vaccini, il sottosegretario Andrea Costa ha spiegato che "probabilmente una terza dose ci vorrà" secondo le indicazioni della comunità scinetifica e del Cts. "Per quanto riguarda l'arco temporale si ragiona intorno all'anno", ha aggiunto.

Il bollettino Covid del 7 luglio

In Veneto sono 80 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, un dato in risalita rispetto a quelli delle settimane precedenti, che porta il totale dei contagi a 425.876. Il bollettino regionale però non segna nessun decesso e solo un caso in più degli attuali positivi (4.653). Situazione stabile a livello clinico, con 233 ricoverati (-3) nei reparti non critici e 14 (+1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 41 i nuovi positivi al Covid (40 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 244.625 il totale dall'emergenza sanitaria da Coronavirus. L'età media dei nuovi contagiati è di 34 anni circa. Sono invece 4.822 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.440, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 86 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra il decesso di un uomo di 75 anni in provincia di Grosseto.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 2666 tamponi: 52 i contagi riscontrati (6 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Ancona, 10 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 19 nella provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione).

Le altre regioni

In Basilicata si registrano 13 nuovi casi su 512 tamponi molecolari. Sono 9 i nuovi casi di Covid-19 in Alto Adige, dove dal 10 giugno non si registrano decessi.