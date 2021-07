Roma, 7 luglio 2021 - E' sempre la variante Delta a tenere banco nel dibattito sullo stato dell'epidemia di Covid in Italia e nel mondo. Il Paese che finora ha dovuto fronteggiarne l'impatto maggiore è la Gran Bretagna che ha visto i contagi risalire di molto anche se per fortuna i decessi - grazie ad una massiccia campagna di vaccinazione - mantengono numeri bassissimi. Tanto che in ogni caso, pur prevedendo anche di arrivare a 100mila contagi al giorno, Boris Johnson ha deciso che il 19 luglio cesseranno tutte le restrizioni.

Variante Delta, il rischio Europei

Inevitabilmente la preoccupazione va agli Europei di calcio che hanno visto ieri sera 60mila spettatori a Wembley per la semifinale Italia-Spagna con la replica stasera per l'altra semifinale Ingiltertra-Danimarca e la finalissima di domenica 11 luglio.

Il governo britannico è fiducioso, ma non può "garantire" il rischio zero. Lo ha detto oggi a radio Lbc il ministro dell'e Attività Produttive, Kwasi Kwarteng, interpellato sui 60.000 spettatori ammessi per queste ultime partite di Euro2020 allo stadio di Wembley e sull'impatto di raduni e festeggiamenti per le strade di Londra. "Io penso che che siamo in grado di gestire il rischio, ma non possiamo dire che i rischi non esistano quando si hanno migliaia di persone in un un luogo".

La variante Delta e i vaccini

Decisiva per fronteggiare il nuovo ceppo resta la vaccinazione che consente di abbattere la mortalità e anche i casi più gravi della malattia. E' vero che ieri da Israele è arrivata la notizia che, secondo una ricerca, l'efficacia del vaccino Pfizer nei confronti della variante Delta calerebbe anche dopo la seconda dose al 64%, circa il 30% in meno. Resta però da dire che gli studi fin qui condotti hanno comunque messo in risalto come il vaccino protegge in ogni caso contro la mortalità e i casi gravi della malattia.

La situazione in Italia

Com'è la situazione in Italia? Secondo gli ultimi dati disponibili la variante Delta rappresenterebbe il 27,2% dei contagi ed è in crescita.Sempre tenendo ben presente i dati sui decessi e sulla pressione a carico delle strutture ospedaliere, c'è da dire che la curva del contagio sembra in leggera risalita.

E' quanto emerge dall'analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus-Dati e analisi scientifichè e del network di comunicazione della scienza 'giorgiosestili.it': aumerntano i valori in otto regioni (Sicilia, Abruzzo, Campania, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Sardegna) e accennano a salire tasso di positività e indice Rt. "Nell'ultima settimana registriamo un aumento del 7% dei casi positivi e un aumento del 40% del rapporto fra i casi positivi e tamponi molecolari".

A proposito delle Marche c'è preoccupazione per un focolaio a San Benedetto del Tronto dopo una festa: una sessantina i contagiati.

Corea del Sud

In Corea del Sud impennata dei contagi: sono stati oltre 1.200, il numero più alto da dicembre.