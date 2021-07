Roma, 6 luglio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino con i contagi di Coronavirus in Italia. I dati di ieri diffusi del ministero della Salute hanno evidenziato un notevole calo dei casi ma a fronte di un altrettanto considerevole calo di tamponi effettuati. In realtà, dice l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), in Italia e in altri 9 paesi europei la curva epidemiologica del Covid torna a salire, nonostante il 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente. I numeri pero, come sottolineano gli esperti restano bassi, quindi ottimali per riprendere il tracciamento.

Variante Delta, Gran Bretagna prevede 100mila contagi al giorno. Catalogna in lockdown

Il virologo Clementi: "Non ha più senso contare i positivi Covid"

Sommario

E sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 5 luglio, ormai solo il 2% dei posti letto complessivi è occupato da pazienti Covid. Ed è del 2% anche il tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti non di area critica, come Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia. A fine marzo, le terapie intensive Covid erano al 41% e i ricoveri al 44%. Da allora, grazie all'accelerazione della campagna vaccinale, è iniziata una continua discesa.

I riflettori restano comunque puntati sulle varianti, la Delta in primis. E non rassicura il caso di Israele, dove salgono i contagi tra vaccinati (il 55% dei nuovi infetti). Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute di Tel Aviv dimostrano che il siero Pfizer ha protetto il 64% delle persone a cui è stato somministrato durante l'epidemia della variante Delta rispetto al 94% precedente (la perdita di efficacia dunque si attesta intorno al 30%). E all'orizzonte fanno capolino nuove valianti, come la Lambda.

Il bollettino Covid del 6 luglio

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Le regioni / Veneto

Sono 97 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre non aumenta il numero dei decessi. L'incidenza dei postivi sui tamponi è dello 0,38%. Il totale dei positivi sale a 425.796. Il numero dei ricoverati scende di due unità: sono 249 (-2) nei reparti normali e 236 (invariati) in intensiva.

In Toscana ci sono 59 in più rispetto a ieri (58 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il totale dei casi sale dunque a quota 244.584. Sono 4.271 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.481, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi. I guariti totali sono 236.217 (96,6% dei casi totali).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 39 nuovi casi di Covid-19, il 4,4% rispetto agli 890 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'1,2%, con 4 nuovi casi su 341 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.830.