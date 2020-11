Roma, 4 novembre 2020 - L'appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri e tamponi) è oggi ancor più importante. Nella notte il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm che contiene ulteriori restrizioni e divide l'Italia in tre zone in base agli scenari di rischio. Sempre oggi dovrebbe esser reso noto il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) decisivo per l'inserimento delle Regioni nelle diverse zone (rossa, arancione o verde). E forse già stasera potrebbe esserci l'inserimento di Lombardia e Piemonte nella zona rossa. Di fondamentale rilevanza l'indice Rt assegnato alle singole regioni. La Fondazione Gimbe ritiene che il dato nazionale sia sottostimato. Alla Camera il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, ha detto che siamo in una "fase di escalation" del Covid e che le misure sono "necessarie", che cresce l'età dei contagiati e cresce anche il numero dei ricoverati con sintomi (in alcune regioni già oltre la soglia).

E' quindi importantissimo conoscere l'andamento odierrno dopo che ieri (qui il bollettino del 3 novembre) il rapporto nuovi positivi-tamponi si è abbassato ma è salito il numero dei morti e resta alto l'incremento delle terapie intensive. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato oggi che 9,6 milioni di persone hanno scaricato l'app Immuni.

I dati Covid di oggi

In questa sezione troverete i dati non appena resi pubblici.

La tabella

Qui troverete la tabella con i dati regione per regione.

Toscana

Calano oggi in numeri assoluti rispetto a ieri i nuovi contagi in Toscana: sono oggi 1.828. I morti sono 58. I guariti crescono dell'1,4% e raggiungono quota 15.890 (30,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.148.233, 15.086 in più rispetto a ieri.

Marche

Nelle Marche registrati 653 nuovi casi positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.653 tamponi: 2.267 nel percorso nuove diagnosi e 1.386 nel percorso guariti. Il rapporto positivi/tamponi è intorno al 29% quasi uno ogni tre. Dei 653 nuovi casi 135 sono stati rilevati nella provincia di Macerata dove i contagi salgono a 3.284, 220 ad Ancona (4.683), 49 a Pesaro-Urbino (3.940), 92 a Fermo (1.742), 130 ad Ascoli Piceno (2.027) e 27 da fuori regione (585).

Veneto

La curva dei contagi in Veneto continua purtroppo a crescere: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.436 nuovi positivi e 20 morti. Il totale dei positivi raggiunge così quota 65.531, i decessi 2.478. Sono 1.193 i ricoverati e 155 quelli in terapia intensiva.

Le altre regioni

Sono 265 i nuovi contagi in Basilicata dove ieri sono stati processati 1643 tamponi. In Abruzzo si contano oggi 423 nuovi casi.

Le altre notizie di oggi

Covid, "molti ricoveri si potrebbero evitare"

Regioni contro Conte: "Tagliati fuori"

Nuovo Dpcm: cosa cambia per la scuola