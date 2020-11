Roma, 2 novembre 2020 - Tre scenari di rischio nei quali saranno suddivise le regioni per modulare le ulteriori restrizioni su base locale come previsto dal nuovo Dpcm. Lo ha annunciato questa mattina (lunedì 2 novembre) il premier Giuseppe Conte, illustrando alla Camera l'architrave del nuovo Dpcm che sarà firmato entro martedì (3 novembre) per far fronte alla seconda ondata del Coronavirus.

"l prossimo Dpcm ha detto Conte - individuerà 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. L'inserimento di una regione in una specifica fascia avverrà con ordinanza del ministro della Salute". Vale la pena di ricordare che a livello nazionale l'ultimo indice Rt era salito alla preoccupante cifra di 1,7.

Quali sono allora le Regioni a rischio? Per ora possiamo basarci sull'indice Rt (l'indice di contagiosità) di ciascuna Regione (qui tutti i dati) così come calcolato nel report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che viene reso pubblico ogni venerdì. I dati che vi forniamo ora sono dunque aggiornati all'ultimo documento di venerdì scorso 30 ottobre che analizza il monitoraggio della settimana precedente.

Covid, lo scenario 4

Secondo quanto ha confermato il premier nell'aula di Montecitorio, l'epidemia in Italia corre verso il cosiddetto scenario 4, il più grave, secondo il piano 'Prevenzione e risposta a COVID-19' redatto appunto dall'Istituto Superiore di Sanità. Lo scenario 4 si verifica in casi di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo. Uno dei parametri tenuti in considerazione e' l'indice di contagio Rt regione per regione. Si entra in allarme rosso quando viene superato 1,5.

Indice Rt e regioni

Prendendo questo come parametro, attualmente (sempre secondo i dati aggiornati al monitoraggio di venerdì scorso) sono 13 le regioni che nell'ultimo report dell'Iss risultano oltre la soglia: due di queste superano addirittura quota 2, sono Piemonte (2,16) e Lombardia (2,09). Le altre regioni attenzionate sono Calabria (1,66), Emilia Romagna (1,63), Friuli Venezia Giulia (1,5), Lazio (1,51), Liguria (1,54), Molise (1,86), Provincia di Bolzano (1,96), Provincia di Trento (1,5), Puglia (1,65), Umbria (1,67) e Valle d'Aosta (1,89).