Roma, 8 gennaio 2022 - Preoccupa sempre di più la situazione degli ospedali in Italia, dopo il netto incremento dei tassi di occupazione negli ultimi giorni, a causa del dilagare dei contagi Covid. I dati dell'Iss raccontano che i ricoveri nelle unità di terapia intensiva sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a coloro che hanno avuto tre dosi di vaccino. Il tasso di ricovero nelle terapie intensive è pari a 23,1 ogni 100.000 abitanti per i non vaccinati, a 1,5 ogni 100.000 per i vaccinati da oltre 120 giorni, a 1 ogni 100.000 per vaccinati da meno 120 giorni e 0,9 ogni 100.000 per i vaccinati con la dose booster. L'Iss rileva che la variante Delta questa settimana è ancora la variante predominante di Sars-CoV-2 in Italia, "ma la diffusione della variante Omicron è in rapido aumento". Oggi il bollettino del ministero della Salute tornerà a fare il punto sull'andamento di nuovi casi, morti, guariti e ospedalizzazioni.

Il bollettino dell'8 gennaio 2022

Nuova impennata dei contagi in Veneto: i positivi rilevati nella giornata di ieri sono stati 21.056, dato che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 749.781. Altro dato negativo è quello dei decessi, 19 in più rispetto a ieri, per un numero complessivo di 12.539 vittime. Peggiora la situazione clinica: nei reparti ordinari sono ricoverati 1.518 malati Covid (+43), e 209 (+4) nelle terapie intensive.

Sono 15.892 i nuovi casi positivi in Toscana (4.470 confermati con tampone molecolare e 11.422 da test rapido antigenico), che portano a 486.482 i casi registrati dall'inizio della pandemia. Sono stati eseguiti 17.526 tamponi molecolari e 57.726 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Sono invece 19.932 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,7% è risultato positivo. Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un'età media di 76,8 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.107 (41 in più rispetto a ieri, più 3,8%), 113 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 4,6%).

Fanno registrare 14 ricoveri in più e un'altra vittima i dati giornalieri della Regione sull'andamento della pandemia in Umbria, aggiornati a sabato 8. I ricoverati negli ospedali umbri sono ora 204, il 7,4 per cento in più in un giorno. I posti occupati in terapia intensiva sono 12 (quattro in più). Le vittime salgono complessivamente a 1.522: sono 18 dall'inizio del nuovo anno. Nelle ultime 24 ore sono state certificate 1.663 guarigioni e i nuovi contagi accertati sono 3.775. Gli attualmente positivi salgono a 34.014 (più 6,6 per cento). Si trovano in isolamento contumaciale 38.810 umbri. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 20.593 test antigenici e 5.922 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 14,23 per cento (era 23,2 ieri e 15 per cento il 6 gennaio).

In Basilicata 767 nuovi casi.