Venezia, 8 gennaio 2022 - Nuovo record di contagi da Covid in Veneto: i positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 21.056, dato che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 749.781. Lo rende noto oggi la Regione attraverso il bollettino quotidiano. Ieri i nuovi casi erano stati 'solo' 6.846, numero forse viziato dai minori tamponi processati all'Epifania.

Si registrano poi 19 morti, per un numero complessivo di 12.539 vittime. Peggiora la situazione degli ospedali: nei reparti ordinari sono ricoverati 1.518 malati Covid (+43), e 209 (+4) nelle terapie intensive. I casi attualmente positivi sono 172.661.

Vaccini ai bimbi, open day 9 gennaio

Intanto la Regione punta ad accelerare sulla campagna vaccinale dei più piccoli, ancora sottotono. Ad oggi è immunizzato solo il 16% dei bambini dai 5 agli 11 anni. Domani, 9 gennaio è stato organizzato un open day, con accesso diretto agli hub vaccinali di tutta la regione, senza prenotazioni. "Ognuno sulla vaccinazione per i bambini può pensarla come vuole - ha detto il governatore Luca Zaia - ma sono i genitori che decidono di vaccinare i bambini, non io, non i no-vax".

