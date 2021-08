Roma, 12 agosto 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Covid in Italia con i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Dopo che alcune regioni, in primis la Sicilia, erano state in bilico zona gialla negli scorsi giorni, secondo i dati dell'Agenas relativi a ricoveri e terapie intensive, il monitoraggio dell'Iss di domani dovrebbe confermare la zona bianca per tutta Italia, almeno per la settimana dopo Ferragosto. Cambiano i colori invece nella mappa europea dell'Ecdc dove la Calabria diventa rossa aggiungendosi a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche.

Intanto sta procedendo a buoni ritmi la campagna vaccinale, come sottolineato oggi dal Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo, che ne ha ricordato i numeri: "Oggi in Italia si raggiungeranno 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone raggiunte con prima dose - considerando la popolazione vaccinabile over 12 - e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate". E anche in Italia si inizia a parlare di terza dose: entro la fine di settembre si dovrebbe partire con i pazienti fragili, ma per le altre categorie bisognerà attendere i risultati di due studi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il bollettino Covid dell'11 agosto

Dati dalle regioni / Toscana

In Toscana sono 259.749 i casi di positività al Coronavirus, 876 in più rispetto a ieri. Negli ospedali i ricoverati sono 291 (2 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 74,5 anni.

Sono 583 i nuovi casi positivi segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre i decessi salgono di un'unità. I tamponi molecolari effettuati sono 13.377, quelli antigenici 29.400. Per quanto riguarda i ricoverati, 178 sono in area non critica (-15) e 28 in intensiva (+3).

È stabile al 2,2% il tasso di positività in Puglia dove dei 12.229 test effettuati 281 hanno dato esito positivo, dei quali la gran parte riguarda la provincia di Lecce in cui si contano ben 145 nuovi contagiati. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre crescono di 178 unità i guariti. Gli attualmente positivi sono 3.862: di questi 126 sono ricoverati nei reparti ordinari e 22 sono i pazienti in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 188 nuovi casi di Covid, il 13,2% rispetto ai 1.513 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Ieri il rapporto era stato del 12,8% con 208 casi su 1.622 tamponi.

Umbria

Resta immutata per il secondo giorno consecutivo la situazione dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria: sono ancora 31, uno dei quali in terapia intensiva, i pazienti negli ospedali. Nelle ultime 24 ore dai 2.081 tamponi e 3.209 test antigenici processati sono emersi 158 nuovi positivi per un tasso di positività del 2,98%. Non si registrano morti e gli attualmente positivi salgono a 2.167 (+45).

Le altre regioni

Nessun decesso e 78 contagi in Alto Adige, una vittima e 66 nuovi positivi in Basilicata. In Molise 4 casi.