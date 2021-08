Roma, 13 agosto 2021 - È cresciuta ieri la curva dei contagi Covid in Italia, che sono tornati sopra quota 7mila (qui i dati del 12 agosto), così come la pressione ospedaliera. E il bollettino di oggi, diffuso nel pomeriggio da ministero della Salute e Protezione Civile aggiornerà nuovamente su casi, morti, ricoveri e terapie intensive. Secondo il monitoraggio dell'Iss scende l'indice Rt, mentre aumenta l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. I dati Agenas su ricoveri e terapie intensive, seppur in crescita, salvano per questa settimana la Sicilia, che negli scorsi giorni era stata a un passo dalla zona gialla: Italia tutta bianca anche per i sette giorni dopo Ferragosto.

Zona gialla e bianca: i parametri per i colori delle regioni

Regole zona gialla: bar, coprifuoco e mascherine. Cosa si può fare

Sommario

Intanto sul fronte della campagna vaccinale si accelera sulla terza dose: gli Stati Uniti hanno autorizzato il richiamo Pfizer o Moderna (siero che secondo un nuovo studio pubblicato su Science garantisce protezione per almeno 6 mesi anche contro le varianti) e Israele ha già somministrato 750mila terze dosi. L'ulteriore richiamo? "Una strada quasi obbligata per quasi tutti i Paesi -secondo Luca Richeldi, direttore Pneumologia Policlinico Gemelli Roma- si partirà dai più fragili e, a salire, dalle persone con il rischio più alto".

"Coronavirus, l'immunità di gregge è impossibile". Ma è un traguardo che non conta

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf)

Dati dalle regioni / Toscana

Sono 819 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 78,8 anni. Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 5.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo. In crescita i ricoveri a quota 295 (4 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 241.507 (92,7% dei casi totali) e gli attualmente positivi sono oggi 12.117, +1,9%.

Nuova impennata di contagi in Veneto: sono 771 quelli registrati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge un decesso che porta a 11.652 il numero delle vittime da inizio pandemia. Quanto alla situazione negli ospedali, scendono i ricoverati in area non critica, 173 (-5), ma salgono invece quelli in terapia intensiva, 31 (+3). Gli attuali positivi sono 13.534 (+113).

Si registrano 656 casi e 3 morti.

Sale al 2,5% il tasso di positività in Puglia dove dei 14.333 test processati 361 hanno dato esito positivo. È la provincia di Bari l'area in cui si contano più malati Covid rispetto a ieri: 82. Nelle ultime 24 ore si registra anche una vittima. Sono 3.960 gli attualmente positivi: tra questi sono 146 i ricoverati in ospedale, 21 dei quali in terapia intensiva.

Calabria

Sono 239 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria su 3.190 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 10,38% al 7,49%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.271, dato invariato rispetto a ieri. Attualmente i ricoveri sono 106 (+6 rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva, mentre gli attualmente positivi sono 3.484 (+135).

Umbria

Salgono i ricoverati per il Covid negli ospedali dell'Umbria: ora sono 34 (+3), due dei quali (+1) nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 179 nuovi positivi e 77 guariti, mentre resta stabile a 1.426 il numero delle vittime. I tamponi analizzati sono stati 2.312 e i test antigenici 3.688, con un tasso di positività del 2,98% sul totale, lo stesso di giovedì. Gli attualmente positivi sono 2.269, 102 in più del giorno precedente.

Marche

Altri 171 casi di Covid nelle Marche individuati dai 2.527 tamponi processati per un tasso di positività del 12,9%. Non si sono registrati nuovi decessi per cui il numero delle vittime da inizio pandemia resta invariato a 3.041. Negli ospedali si registra un ricovero in più rispetto a ieri (in totale 7) in terapia intensiva, cala di un'unità la semi-intensiva (6) e di 5 i reparti ordinari (25).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.952 test eseguiti sono emerse 109 positività al Covid, pari all'1,83%. Nel dettaglio, su 4.963 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,87%. Sono inoltre 989 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 16 casi (1,62%). Si registra inoltre un decesso. Cinque persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre quelle in cura in altri reparti scendono a 24 (-3).

Abruzzo

Sono 95 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.062 tamponi molecolari e 3.659 test antigenici per un tasso di positività pari all'1.66%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.518 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 1.934 (-11 rispetto a ieri): di questi 48 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 3 (+2 rispetto a ieri con 2 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1883 (-10 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Le altre regioni

Nessun decesso e 33 nuovi casi in Alto Adige, 14 contagi in Valle d'Aosta, 62 in Trentino. In Basilicata 40 nuovi positivi e una vittima, 17 casi in Molise.