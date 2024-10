Condannato per stupro. Calciatore in campo

Polemiche a Padova per la difesa dei tifosi e per l’atteggiamento tenuto dalla squadra che ha deciso di mandare in campo domenica il calciatore Michael Liguori, 25 anni, condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo. Dopo la sentenza l’atleta è stato regolamente convocato per il match di C contro il Giana Erminio. Per il tecnico Matteo Andreoletti "sarebbe stato bello se avesse segnato".