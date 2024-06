Commissari esterni maturità 2024, i nomi nelle segreterie. Dove trovare l’elenco online

Roma, 5 giugno 2024 – Mancano neanche due settimane alla fatidica data del 19 giugno, quando circa 500mila studenti affronteranno la prova più importante della loro vita scolastica (ma sappiamo bene che il ricordo li accompagnerà per tutta la vita): l’esame di Stato o di Maturità.

E la fibrillazione per tutte le novità che riguardano la prova per eccellenza è massima.

Sono in uscita oggi i nomi dei commissari esterni 2024, e gli studenti di tutta Italia in queste ore stanno cercando di capire chi correggerà la loro seconda prova.

Le liste dei commissari esterni 2024 nelle segreterie delle scuole

Ma dove si trovano i nomi dei commissari e come fare per avere la lista?

Come anticipato da Skuola.net, le liste dei nomi sono arrivate nelle segreterie delle scuole. Ciò significa che gli studenti da ora in poi possono chiederle ai propri istituti.

La pubblicazione sul sito del Miur (Mim)

A breve poi, l’elenco dei commissari sarà pubblicato sul sito del Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito), non appena sarà attiva questa pagina web (clicca qui).

E’ qui infatti che verranno caricate le liste dei commissari esterni. Per poter accedere, ogni studente dovrà inserire i dati della propria scuola e classe, così da poter scaricare la lista ufficiale.

Il ruolo dei commissari esterni

I commissari esterni sono da sempre tra i prof più temuti, proprio per il mistero che circonda la loro fama. Gli studenti non li conoscono e a loro volta i commissari esterni non conoscono il percorso dei ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, e così l’ansia può salire alle stelle. Ma qual è il ruolo del commissario esterno?

Ecco, la loro prerogativa sarà la correzione del secondo scritto, anche se saranno comunque presenti in tutte le prove e faranno parte della commissione durante l’orale, quando potranno fare domande (temutissime) sulla materia di competenza.

Mercoledì 19 giugno alle 8.30 i maturandi di tutta Italia saranno infatti chiamati a svolgere la prima prova scritta di italiano, mentre nel giorno successivo si svolgerà una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e a chiudere il colloquio, che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente.