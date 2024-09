Clio Napolitano è morta, una vita al fianco dell’ex presidente della Repubblica

Roma, 10 settembre 2024 – È morta a 89 anni Clio Bittoni Napolitano, moglie dell’ex presidente della Repubblica Giorgio. Una vita intera sempre al fianco del marito, da cui solo la morte l’aveva separata, poco meno di un anno fa (il 22 settembre 2023). Rigorosa e autoironica avrebbe compiuto 90 anni il prossimo novembre. Una donna delle istituzioni che aveva piena consapevolezza del suo ruolo, sempre accanto al marito negli anni in cui ha rivestito la carica di Presidente della Repubblica.

Giorgio Napolitano in vacanza con la moglie Clio Stromboli nel 2012

Figlia dei confinati, Amleto Bittoni e Diva Campanella, oppositori del regime fascista. La madre, socialista, era impegnata politicamente anche dopo la Liberazione. Aveva frequentato il liceo classico a Jesi, poi la facoltà di giurisprudenza Federico II a Napoli, dove ha conosciuto l’amore della sua vita e futuro marito Giorgio Napolitano. I due si sono ritrovati anni dopo a Roma, dove lui aveva intrapreso la carriera politica mentre lei faceva pratica in uno studio legale. Tra i due nasce un’intesa perfetta, sentimentale e politica. Si sposano nel 1959 col rito civile in Campidoglio, com’era usanza per i funzionari del Partito Comunista Italiano. Poco dopo nascono i due figli, Giovanni e Giulio.

Giorgio Napolitano e la signora Clio nel viaggio di nozze a San Gimignano

Dopo l'elezione di Napolitano a presidente della Repubblica Italiana la signora Clio è diventata una presenza fissa negli appuntamenti pubblici e nei viaggi di Stato. Poco attenta ai protocolli del Quirinale, nel settembre del 2012 si è messa in fila come una comune cittadina per vedere una mostra d'arte su Vermeer allestita nelle scuderie del Quirinale, insistendo nel voler pagare il biglietto. Inoltre si è più volte spesa personalmente in difesa della donne, scrivendo lettere pubblicate poi in diversi quotidiani. Dopo alcuni anni vissuti nell'ala del palazzo del Quirinale riservata ai presidenti, assieme al marito, si è trasferita nell'appartamento del palazzo della Panetteria, di fatto in uno dei lati del Quirinale, dove si sentiva più libera dai protocolli e dalle formalità.