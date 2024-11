Chef anti Putin senza vita. Nuovo mistero a Belgrado

Un italiano di 30 anni, le cui generalità non sono state rese note, è stato arrestato del servizio di frontiera russo con l’accusa di aver cercato di entrare in Russia con 170 grammi di hashish: ora rischia vent’anni di carcere. Intano a Belgrado è mistero sulla morte di Aleksiei Zimin (foto), un noto e popolare chef russo (contrario alla guerra in Ucraina) trovato privo di vita martedì sera in un appartamento che aveva affittato nel centro della capitale serba dove stata presentando un suo libro.