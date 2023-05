Alluvione in Emilia-Romagna, fratellini strappati dal fango: la salvezza viene dal cielo

Castrocaro (Forlì), 18 maggio 2023 – “Al sicuro e sorridenti": un’immagine che regala speranza. Sono queste le parole che accompagnano la fotografia scattata a bordo dell’elicottero Drago 150 di Bologna, sul quale i vigili del fuoco hanno caricato con l’ausilio di un verricello, Jennifer di un anno e mezzo, e il fratellino Diego di pochi mesi. I due bimbi erano rimasti intrappolati nella loro casa allagata di via del Molino, a Castrocaro Terme (FC) insieme ai loro genitori. Poi, dall’alto, è piovuta non più acqua, bensì la salvezza.

I bimbi soccorsi a Castrocaro dai vigili del fuoco

Il tweet dei vigili del fuoco è rimbalzato sui social, emozionando sia la popolazione colpita, sia i tanti solidali con la Romagna ferita al cuore. L’istantanea, rubata nei concitati minuti che hanno caratterizzato le operazioni di salvataggio, immortala due fagottini da cui si intravedono i volti sfocati di Jennifer e Diego che osservano i loro soccorritori, un giubbino rosa e manine tese ad afferrare quelle di chi li ha strappati via dal dramma per metterli al sicuro. “L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare 9 persone in tutto rimaste in balia del fiume Montone esondato – commenta il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –. Come sindaco li ringrazio di cuore per aver salvato così tante e preziose vite dei miei concittadini. Sono stati angeli nell’inferno d’acqua”.

Nel suo comune, fa sapere ancora il primo cittadino, sono 13 i nuclei familiari evacuati, più tanti altri che hanno autonomamente trovato riparo presso amici e familiari.