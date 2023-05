Cesena, l’eroe dell’ippodromo: "I cavalli in trappola. Così li ho liberati"

Cesena, 18 maggio 2023 – Maurizio Pezzi è seduto sul sedile posteriore dell’auto parcheggiata nell’area del seminario di Cesena, insieme al suo cane Rachele. Lì, oltre l’ingresso di ‘Porta giovani’, una struttura solitamente adibita ad ospitare le attività ricreative delle nuove generazioni, dalla tarda serata di martedì è concentrata una quindicina di sfollati, trasferiti dalla zona Ippodromo. Pezzi compreso. "Vivo e lavoro nelle scuderie – racconta – e sapevo delle previsioni meteo che segnalavano l’allarme. Così nel primo pomeriggio sono salito sull’argine del Savio per dare un’occhiata alla situazione. Ho visto uno scenario drammatico, con l’acqua sul punto di esondare".

Maurizio Pezzi

Così Pezzi è tornato in fretta sui suoi passi, occupandosi prima di tutto della sicurezza dei cavalli insieme a un collega: "Non volevamo che corressero il rischio di restare bloccati nelle stalle: per qualcuno era stato organizzato il trasferimento in altri ippodromi, gli altri li abbiamo accompagnati in pista". Intanto le acque del Savio si allungavano e l’Ippodromo doveva essere evacuato. "Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli animali e ce ne siamo andati, trasferendoci verso la scuola vicino al Carisport, che era il punto di ritrovo degli sfollati". Qui Pezzi, sigaro in mano e cappello da baseball in testa, si emoziona: "C’erano materassini per riposarsi, siamo stati accolti bene. Sul posto c’era anche il sindaco Enzo Lattuca: non appartiene alla mia parte politica, ma è stato disponibile con tutti, ha rivolto parole di conforto. Lo ho apprezzato molto".