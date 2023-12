Carolina D’Addario uccisa a Gissi (Chieti), fermato un vicino. “I servizi funebri hanno scoperto la coltellata nascosta”

Gissi (Chieti), 30 dicembre 2023 – Carolina D’Addario, 84 anni, la sarta di Gissi (Chieti) non era morta d’infarto il 23 dicembre. ‘Nelduccia’, così tutti la conoscevano, è stata uccisa da una coltellata, ha stabilito ieri pomeriggio l’autopsia svolta dal dottor Pietro Falco. E nella notte i carabinieri hanno fermato per omicidio volontario un vicino 59enne. In casa, con soldi e gioielli, sarebbe stata recuperata anche l’arma del delitto.

Per l’84enne, che conduceva una vita molto ritirata, era buona d’animo e sempre disposta a dare una mano, è stato fatale "un fendente sotto l’ascella sinistra che ha lacerato il polmone e non le ha lasciato scampo”, conferma al telefono il medico legale. Un colpo nascosto, così in un primo momento si era pensato a un infarto, “perché la signora aveva addosso tutti i segni di un malore”, racconta il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, che è anche avvocato.

Da quanto trapela, i primi sospetti su quel che era accaduto davvero sarebbero venuti agli addetti delle onoranze funebri. Che nel comporre il cadavere di ‘Nelduccia’ si sono accorti di quella ferita. Da qui la decisione di sottoporre il corpo ad autopsia. “Anche perché i familiari avevano notato che la povera signora non aveva più addosso né la fede nuziale né la catenina d’oro – riprende il racconto del primo cittadino -. Ma nessuno pensava davvero a un delitto”.

Già, chi poteva volere morta la vecchia sarta, così disponibile con tutti? L’uomo arrestato, secondo quanto trapela al momento, aveva in casa 20mila euro in contanti e gioielli d’oro che ricondurrebbero alla vittima. “Che magari lo avrà aiutato chissà quante volte”, immagina il sindaco. E sospira: “Che brutta storia, davvero”.