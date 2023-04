Carlo sceglie il comfort La carrozza è rinfrescata

Un emoji a forma di corona per i social, e una carrozza (foto) con tutti i comfort, inclusa l’aria condizionata: i preparativi per l’incoronazione di Carlo III il 6 maggio a Londra proseguono. La coppia reale farà un percorso più breve rispetto al 1953 e userà la storica ma scomoda carrozza Gold State Coach (ha 260 anni) solo per il ritorno a Buckingham Palace. Per il percorso di andata Carlo e Camilla saliranno nella Diamond Jubilee State Coach, realizzata per il Giubileo di Platino di Elisabetta.