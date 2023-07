Mira e gli altri, i cani eroi delle spiagge: due donne salvate a Montalto di Castro. “Vi spiego il loro segreto”

Montalto di Castro (Viterbo), 24 luglio 2023 - I cani eroi della Sics di nuovo in azione. Infaticabili: due donne in difficoltà sono state salvate in mare a Montalto di Castro (Viterbo) nel giro di poche ore. Ma come lavorano questi splendidi animali capaci di trascinare a riva più persone insieme? Ce lo spiega Ferruccio Pilenga, fondatore e ideatore della Scuola italiana cani da salvataggio.

Dunque tra sabato e domenica nelle acque di Montalto di Castro – dove era già annegato un anziano – i cani della Sics hanno messo in salvo una ragazza di 22 anni, lettone, in Italia con Erasmus, e una 50enne.

La prima si era allontanata per fare il bagno da sola, ma presto si era trovata in difficoltà a causa del mare mosso e della corrente. La seconda era finita in una buca.

Ma chi sono gli eroi delle storie? Si chiamano Mira, labrador di 7 anni; Philyp, golden retriever di 2 come Anael, che è entrato in azione nel secondo salvataggio assieme al ‘collega’ Rio, stessa razza e un anno in più.

Naturalmente, fa notare Pilenga, per avere successo e salvare vite è fondamentale lavorare in stretto collegamento con tutti gli altri enti, da Guardia Costiera, allertata anche per questi ultimi salvataggi, e vigili del fuoco, che sono intervenuti con le moto d’acqua.

Ma c’è qualcosa di più profondo ancora, a spiegare il miracolo che si ripete ad ogni estate sulle spiagge italiane. Ed è “la grande comunicazione tra uomo e cane”, sottolinea Pilenga.

Ma come si allerta il cane? Qual è il segnale che lo fa scattare in acqua? “Di solito usiamo il fischietto – spiega Pilenga -. Ha lo stesso significato della sirena dei pompieri, fa capire l’emergenza. Ma altre volte è il cane stesso che inizia ad abbaiare perché si accorge di qualcosa di strano. Questa grande comunicazione tra noi è alla base del lavoro dell’Unità cinofila, il cane e l’uomo diventano un tutt’uno”.

Tra tanti cani eroi ha sicuramente una storia particolare Mira. Protagonista di un salvataggio che ha del miracoloso, 14 persone messe in salvo a Sperlonga nel 2021, tre famiglie diverse tradite da un improvviso cambio meteo. Mira e altri due cani eroi hanno salvato la vita a tutti.

Il segreto dell’imbragatura

Ma qual è l’asso nella manica di questi splendidi cani eroi? “L’imbragatura è fondamentale – svela Pilenga -.Quando la scuola è nata, alla fine degli anni Ottanta, ne usavamo una di tipo leggero. Poi c’è stata l’intuizione di cambiare, siamo arrivati al delphinus, un’imbragatura galleggiante che avvolge il cane, quasi fosse un mantello di Superman. Chi è in difficoltà si attacca a quella, come fosse un salvagente. E si salva”.