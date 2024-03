Camilla Canepa morta dopo il vaccino anti Covid, 5 indagati. Per quattro di loro l’accusa è di omicidio colposo

Genova, 8 marzo 2024 – Sono cinque gli indagati per la morte di Camilla Canepa, studentessa 18enne di Sestri Levante deceduta nel giugno 2021, dopo che alcuni giorni prima, il 25 maggio, le era stata somministrata una dose di vaccino anti Covid Astrazeneca. La Procura di Genova ha chiuso le indagini e notificato gli avvisi a cinque professionisti, all’epoca in servizio al pronto soccorso di Lavagna. La giovane frequeantava il liceo tecnologico: immunizzata durante un open day, si era recata al pronto soccorso accusando malori.

Per quattro dei cinque indagati l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo, in particolare per non aver sottoposto la ragazza, la sera del 3 giugno 2021, a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo della Regione Liguria per il trattamento della sindrome Vitt, ovvero una forma di trombosi che aveva colpito la 18enne dopo la somministrazione del vaccino

Secondo l’accusa se quegli esami fossero stati effettuati, avrebbero permesso di evidenziare la patologia e attivare le cure che avrebbero potuto salvare la vita della studentessa. Camilla Canepa è morta il 10 giugno 2021 all’ospedale San Martino di Genova, dove era stata trasferita a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni.

A tutti e 5 gli indagati è poi contestato il reato di falso ideologico per non aver attestato nella documentazione sanitaria che la giovane era stata sottoposta a vaccinazione anti Covid. I medici sotto inchiesta potranno chiedere, entro 20 giorni, di farsi interrogare. Dall'autopsia era emerso che Camilla “non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco”. E che la morte per trombosi era “ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid”.