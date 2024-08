Cadavere nel Taro a Parma, sarebbe un giovane scomparso pochi giorni fa

Mistero a Parma, dove le forze dell'ordine stanno indagando dopo il ritrovamento di un cadavere affiorato dal Taro nel pomeriggio di ieri. A dare la notizia di questo ritrovamento, avvenuto ieri intorno alle 18, è stata la Gazzetta di Parma. Un automobilista di passaggio ha segnalato al 118 la presenza di qualcosa di sospetto nel fiume. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e un'ambulanza, oltre alla Squadra Mobile della Polizia di Stato e ai tecnici della Scientifica. Dal letto del Taro è affiorato un corpo umano in avanzato stato di decomposizione, i cui resti ora sono stati affidati alla Medicina Legale dell'ospedale Maggiore. Ancora non sono state individuate l'identità di questa persona nè la dinamica di quello che potrebbe essere accaduto. Come è finito quel corpo nel fiume? Cosa gli è successo precedentemente? Dai primi rilievi, infatti, è emerso che il cadavere avrebbe lesioni all'altezza del torace. Che possa essersi trattato di un omicidio? Per ora si ipotizza che sia un uomo, probabilmente di mezza età e di carnagione chiara. Sulle cause del decesso le ipotesi possono essere molte, l'autopsia potrebbe fornire indicazioni utili. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando anche su persone scomparse in tutta la zona nei giorni scorsi. Secondo le indagini, potrebbe trattarsi di un ragazzo giovane di origini straniere scomparso qualche giorno fa.