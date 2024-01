Borgo fantasma Unesco. Morto l’ultimo abitante

Roscigno Vecchia, l’affascinante borgo fantasma incuneato negli Alburni, in provincia di Salerno, non ha più il suo guardiano. È morto Giuseppe Spagnuolo, 76 anni, l’ultimo abitante del sito patrimonio Unesco. ’Libero’ era diventato simbolo e memoria storica di Roscigno Vecchia, paese abbandonato dagli inizi del ‘900 a seguito di importanti movimenti franosi. Dal 2001 viveva in perfetta solitudine e accoglieva i numerosi turisti che arrivavano nel borgo fantasma nel Salernitano.