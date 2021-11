Roma, 6 novembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Covid in Italia, visto che il trend degli ultimi giorni ha registrato numeri in crescita non solo nei contagi, ma anche per i ricoveri e le terapie intensive (qui tutti i dati del 5 novembre). Peggioranti anche l'indice Rt nazionale (ora è superiore all'1) e l'incidenza (53 su 100mila abitanti). "In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami", ha detto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Terza dose vaccino anti Covid: come prenotarsi

Sommario

E la corsa al booster coivolge anche altri Paesi: la Gran Bretagna, ad esempio, ha deciso di consentire di anticipare di un mese la terza dose (da 6 a 5 dopo dopo la seconda). Intanto, mentre la quarta ondata sta investendo l'Europa, l'Austria ha deciso di imporre l'oblligo di un pass (certificato di vaccinazione o di guarigione) per poter accedere a hotel, ristoranti e musei. "L'introduzione del Green pass ha come obiettivo quello della riduzione del rischio" di trasmissione del virus "e di tenere aperte attività e ridurre il rischio di focolai all'interno di queste strutture", ha ribadito Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, intervenendo dal Festival della Scienza Medica di Bologna. Anche questo sabato, però, come ormai avviene da settimane, in molte città italiane si svolgeranno manifestazioni contro la certificazione verde.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Regioni / Veneto

Crescono ancora i casi di Coronavirus in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 773 i nuovi positivi, che portano il totale dei contagiati a 484.238. Si registrano 4 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.846. Sale oltre quota 12 mila (12.153) il numero degli attuali positivi, 320 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La situazione clinica resta stabile, con 235 ricoverati in area non critica (+1) e 47 (+1) nelle terapie intensive.

Sono 459 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana a fronte di 28.511 test di cui 8.935 tamponi molecolari e 19.576 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,61% (5,2% sulle prime diagnosi). Si conferma il trend di crescita dei contagi (ieri erano 381), a fronte di un minore numero di test rispetto al giorno precedente (erano 30.949), e conseguentemente aumenta il tasso di positività (era 1,23%).

In Puglia sono stati rilevati 239 i nuovi casi su 19.418 test giornalieri registrati. Due le persone morte, mentre delle 3.331 persone attualmente positive,142 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva (ieri erano 20). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: 43 nel Barese, 7 nella Bat, 26 nel Brindisino, 52 nel Foggiano, 33 in provincia di Lecce e 73 nel Tarantino. Uno residente fuori regione e 4 in provincia in via di definizione. Complessivamente sono 6.845 le persone morte in seguito all'infezione.

In Basilicata sono 31 i nuovi positivi su un totale di 902 tamponi processati.